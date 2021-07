Programme de résilience et d'adaptation face aux inondations - L'UMQ salue ce soutien financier nécessaire pour les municipalités

MONTRÉAL, le 15 juill. 2021 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) accueille positivement l'annonce effectuée aujourd'hui, par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, madame Andrée Laforest, de la création du Programme de résilience et d'adaptation face aux inondations (PRAFI) - volet Aménagements résilients.

Doté d'une enveloppe de 270 millions $, le PRAFI répond en effet directement aux demandes formulées par l'UMQ au cours des dernières années afin de soutenir davantage les municipalités dans la réalisation d'aménagements résilients face aux impacts des changements climatiques.

« Dans un contexte où le gouvernement du Québec élabore présentement un nouveau régime transitoire encadrant la gestion des zones inondables à moyen terme, le PRAFI offre un outil intéressant à plus court terme pour mieux protéger le cadre bâti dans les régions à risque d'inondations et favoriser des solutions municipales durables en matière d'aménagement du territoire. Je remercie la ministre pour son écoute envers les besoins et les réalités des différents milieux à ce chapitre et j'invite mes collègues de partout au Québec à soumettre leurs demandes de soutien financier dès l'ouverture de l'appel de projets, le 16 août prochain », a déclaré le président de l'UMQ et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté.

Rappelons qu'en avril dernier, l'UMQ a lancé la Plateforme municipale Unis pour le climat, un outil ambitieux conçu pour aider les municipalités à poser des actions concrètes en matière de lutte aux changements climatiques. La Plateforme aborde dix grands chantiers qui touchent les défis auxquels devront faire face les municipalités dans les prochaines années et les prochaines décennies, notamment au chapitre de l'aménagement du territoire. Pour la consulter : pourleclimat.ca.

