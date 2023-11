Programme de reconnaissance citoyenne de Rosemont-La Petite-Patrie - Des Rosepatriens se démarquent à travers leurs réalisations en engagement communautaire

MONTRÉAL, le 7 nov. 2023 /CNW/ - Dans le cadre du Programme de reconnaissance citoyenne de Rosemont-La Petite-Patrie, le maire de l'arrondissement, François Limoges, a rendu hommage à des personnes exceptionnelles dont les réalisations contribuent de façon significative à la qualité de vie de la communauté. Luc Corbin et Jason Field ont reçu cette distinction lors de la cérémonie de reconnaissance qui a précédé le conseil d'arrondissement le 6 novembre dernier.

De gauche à droite : Ericka Alneus, conseillère de la Ville du district d'Étienne-Desmarteau, Jocelyn Pauzé, conseiller de la Ville du district de Marie-Victorin, Dominique Ollivier, conseillère de la Ville du district du Vieux-Rosemont, Léa Philippe, citoyenne honorée lors de la première cérémonie, Luc Corbin, citoyen honoré, Jason Field, citoyen honoré, François Limoges, maire d'arrondissement, Josefina Blanco, conseillère de la Ville du district de Saint-Édouard. (Groupe CNW/Ville de Montréal - Arrondissement de Rosemont - La Petite-Patrie)

Luc Corbin est un parent engagé, un porteur de projet déterminé, et le président du CA de Masson Village, un OSBL qui anime le secteur de la Promenade Masson depuis plus de cinq ans. Grâce à sa volonté infatigable et à son ingéniosité remarquable, il a été l'un des catalyseurs du programme Projets participatifs citoyens de l'Arrondissement. Luc rassemble le voisinage et les partenaires afin de réaliser des projets exemplaires de verdissement de ruelles et de lieux d'animation culturelle, reconnus localement et même à l'international. Il est également membre du comité des parents de l'école primaire Saint-Jean-de-Brébeuf, où il s'implique dans les nombreuses activités de financement et d'animation pour les enfants de cette école.

« Luc est un incontournable du secteur de la Promenade Masson. Par son implication citoyenne exemplaire et sa facilité de regrouper et mobiliser les gens, Luc a réellement transformé son quartier en un lieu de rassemblement où l'animation culturelle, le verdissement et l'esprit communautaire règnent », a affirmé François Limoges.

Jason Field s'est installé à Rosemont-La Petite-Patrie pour poursuivre sa passion infinie pour la guitare et aménager son studio, d'où il compose ses compositions musicales, répète avec son groupe musical et offre des cours de guitare à une quarantaine de gens du quartier et des environs. Jason accompagne ses élèves dans la réalisation de leur examen d'entrée dans les programmes de musique les plus renommés de la métropole, partage son expérience professionnelle avec des artistes locaux afin de les propulser dans leur carrière professionnelle, en plus de se produire dans les plus grandes salles de spectacles à Montréal et ailleurs au Canada, notamment au Centre national des Arts.

« Que ce soit à travers la confiance qu'il inspire auprès de ses élèves ou en émouvant son public lors d'une prestation, la portée de l'impact positif que Jason a sur ceux et celles qu'il rencontre est ressentie par la collectivité d'ici et d'ailleurs, a dit le maire Limoges. C'est avec fierté que je reconnais les réalisations et le rayonnement de ce nouveau Rosepatrien! »

Les récipiendaires ont reçu un certificat de reconnaissance et ont été invités par le maire Limoges à signer le livre d'or de l'Arrondissement.

« Le Programme de reconnaissance citoyenne est une belle occasion de faire rayonner les personnes qui font de notre arrondissement un si bel endroit où vivre. J'encourage les Rosepatriennes et Rosepatriens à soumettre la candidature de personnes qui méritent d'être reconnues », a conclu François Limoges au terme de la cérémonie.

Consultez le site montreal.ca pour tous les détails du Programme de reconnaissance citoyenne de Rosemont-La Petite-Patrie .

