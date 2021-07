Programme de la taxe sur l'essence - Près de 990 millions $ supplémentaire pour soutenir les infrastructures municipales, se réjouit l'UMQ

MONTRÉAL, le 5 juill. 2021 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) applaudit l'annonce faite aujourd'hui par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, madame Andrée Laforest, relativement au Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023.

Dans le cadre d'une rencontre avec les membres de l'Union, la ministre a confirmé que le gouvernement du Québec allait consacrer la totalité de la majoration ponctuelle de 496 millions $ - annoncée en mars dernier par le gouvernement fédéral et versée au Québec par le biais du Fonds de la taxe sur l'essence (FTE) - au volet Infrastructures d'eau potable, d'eaux usées, de voirie locale et d'autres types d'infrastructures municipales de la TECQ. À la même occasion, la ministre a annoncé qu'elle ajoutait dans la TECQ une somme de 496 millions $ de la part du gouvernement du Québec.

« Le soutien de Québec est majeur. C'est près de 1 milliard $ qui nous permettra de poursuivre nos efforts collectifs pour rattraper le déficit d'entretien de nos infrastructures, et ce, dans toutes les régions. Aussi, l'annonce vient confirmer que la TECQ est un programme qui fonctionne bien, qui est flexible et qui détient moins d'exigences que les autres programmes. En plus, il assure une plus grande prévisibilité. Je tiens particulièrement à saluer l'écoute et le leadership de la ministre Laforest dans ce dossier prioritaire pour nos milieux », a déclaré le président de l'UMQ et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté.

« Cette annonce tombe à point nommé. Les nouvelles sommes offriront des leviers additionnels pour investir dans des projets structurants pour les communautés, tout en contribuant à la sortie de crise. À ce titre, je suis particulièrement fier que le Québec montre l'exemple à ses homologues d'ailleurs au Canada en privilégiant le soutien aux infrastructures municipales », a ajouté monsieur Normand Dyotte, administrateur de l'UMQ, représentant de l'Union au conseil d'administration de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) et maire de Candiac.

Soulignons que cette annonce constitue une réponse directe à une demande formulée par l'Union au cours des derniers mois. En avril dernier, le comité exécutif de l'UMQ a notamment adopté à l'unanimité une résolution demandant au gouvernement du Québec de consacrer la totalité de la part pour le Québec de l'enveloppe de 2,2 milliards $ annoncée par le gouvernement fédéral au volet Infrastructures d'eau potable, d'eaux usées, de voirie locale et d'autres types d'infrastructures de la TECQ.

