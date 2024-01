Programme d'investissement en infrastructures maritimes - Une subvention de 275 000 $ pour améliorer la desserte maritime assurée par le Bella Desgagnés

RIMOUSKI, QC, le 26 janv. 2024 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et députée de Rimouski, Mme Maïté Blanchette Vézina, annoncent une aide financière maximale de 275 000 $ accordée à l'entreprise Relais Nordik pour améliorer la desserte maritime de l'île d'Anticosti, de la Côte-Nord et de la Basse-Côte-Nord.

Cette contribution est allouée par l'entremise du Programme d'investissement en infrastructures maritimes (PIIM), mis en place grâce à Avantage Saint-Laurent, la vision maritime du Québec.

L'aide financière est destinée à l'acquisition d'équipements nécessaires au transport maritime sur courte distance par le navire Bella Desgagnés. Il s'agit de 12 chariots élévateurs et de quatre plateformes pour le transport des véhicules non conteneurisables.

Le Bella Desgagnés, qui est exploité par le Relais Nordik, une entreprise basée à Rimouski, assure le transport de passagers et de marchandises, véhicules compris, pour répondre aux besoins des communautés éloignées et isolées de l'île d'Anticosti et de la Basse-Côte-Nord.

Ce navire contribue à garantir une livraison hebdomadaire de biens essentiels pour la population locale tout en offrant un mode de transport sécurisé et fiable.

Citations

« Ce soutien financier est une excellente nouvelle pour l'optimisation des services à bord du Bella Desgagnés! Nous sommes résolument engagés à préserver ces liens essentiels pour les résidents de nos régions côtières, qui sont plus facilement accessibles par voie maritime. De plus, ces sommes contribueront à pérenniser des équipements de transport privé qui jouent un rôle économique et touristique important. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« L'engagement de Relais Nordik dans l'approvisionnement de nos régions et la promotion du tourisme durable n'est plus à démontrer. Les investissements annoncés aujourd'hui permettront d'améliorer significativement la desserte actuelle, facilitant du même coup le déplacement des personnes et des marchandises sur le territoire. C'est une excellente nouvelle! »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et députée de Rimouski

Faits saillants

Le PIIM vise les objectifs généraux suivants :

augmenter et accélérer les investissements afin de moderniser les infrastructures et les équipements de transport maritime ainsi que d'améliorer la pérennité et la compétitivité du système de transport maritime du Québec;



maximiser les liens entre les infrastructures portuaires et les modes de transport terrestre et accroître le transport maritime courte distance afin d'améliorer la performance de la chaîne de logistique de transport des marchandises;



améliorer la qualité, la sécurité et la pérennité des services de traversiers du Québec non intégrés au réseau de la Société des traversiers du Québec.

Le PIIM est doté d'un budget de 100 M$ jusqu'au 31 mars 2025.

