Programme d'investissement en infrastructures maritimes - Plus de 17,5 M$ pour soutenir le développement des infrastructures maritimes de la Côte-Nord

BAIE-COMEAU, QC, le 6 févr. 2025 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, et le député de René-Lévesque, M. Yves Montigny, annoncent l'octroi d'une aide financière maximale de 17 502 383 $ à la Corporation de gestion du port de Baie-Comeau pour son projet de réfection du terminal no 5.

Ce projet vise le remplacement du quai actuel du terminal, aujourd'hui non fonctionnel, par un nouveau poste à quai d'une plus grande superficie. De plus, le dragage de la zone d'accostage permettra d'augmenter le tirant d'eau à quai et d'accueillir des navires de plus fort tonnage. Faisant partie du réseau portuaire stratégique du Saint-Laurent, les installations maritimes de Baie-Comeau disposeront à terme d'un niveau de service amélioré notamment grâce à la mise en place d'un entreposage direct à quai.

Ces travaux amélioreront l'efficacité de la manutention des produits requis par les grandes industries de Baie-Comeau, au grand bénéfice de l'économie locale. De plus, ces nouveaux aménagements consolideront les liens maritimes existants entre la Côte-Nord et le Bas-Saint-Laurent, notamment en augmentant les possibilités d'approvisionnement et d'expédition aux fins des projets d'exploitation de minéraux critiques.

Citations

« C'est un investissement majeur pour le port de Baie-Comeau et un projet stratégique pour la ville, mais aussi pour toute la région. Le port de Baie-Comeau est un acteur clé dans le développement économique de la région. Les investissements prévus vont grandement contribuer au développement économique de la région de la Côte-Nord, et les partenaires locaux sont déterminés à positionner la Manicouagan comme leader dans l'industrie portuaire. »

Yves Montigny, député de René-Lévesque

« Notre gouvernement s'est engagé à prendre les mesures nécessaires pour assurer la pérennité et la sécurité de nos infrastructures de transport maritime, notamment dans nos régions. Le projet du terminal no 5 du port de Baie-Comeau illustrant à merveille cette volonté, nous sommes fiers de participer financièrement à sa modernisation. Transformer un site désuet en une installation portuaire multimodale moderne, répondant aux besoins actuels et futurs du transport au Québec, contribue directement à rendre l'axe du Saint-Laurent plus compétitif. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Cet investissement de plus de 17,5 millions de dollars démontre à quel point notre gouvernement est à l'écoute des besoins de la Côte-Nord. Ce projet aura pour effet d'accroître l'exportation de nos ressources naturelles, particulièrement nos minéraux critiques et stratégiques. Je félicite la prise en charge locale des infrastructures portuaires qui permettra d'exploiter le plein potentiel du port de Baie-Comeau. On peut être fiers du rôle que joue notre région dans le développement économique du transport maritime au Québec! »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Le réaménagement du terminal no 5 est crucial pour renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement donnant accès à nos ressources naturelles stratégiques. Le soutien financier du gouvernement du Québec confirme la nécessité de ce projet pour l'économie de la Côte-Nord et de l'ensemble du Québec. Le T5 facilitera le transbordement intermodal de marchandises en vrac, augmentant ainsi les capacités et la compétitivité du port et de sa clientèle, tout en préservant son identité en tant que port urbain accessible et sécuritaire. »

Karine Otis, présidente-directrice générale du Port de Baie-Comeau

« Le Port de Baie-Comeau est un levier économique important pour notre région et pour tout le Québec. La réfection du terminal no 5 permettra d'améliorer notre positionnement stratégique en termes de développement et d'accroitre la rentabilité du Port. Nous sommes très heureux de cette annonce qui contribuera à la prospérité et au rayonnement de toute notre collectivité. »

Michel Desbiens, maire de Baie-Comeau

Faits saillants

Cette somme est soutenue par le Programme d'investissement en infrastructures maritimes (PIIM), mis en place dans le cadre d'Avantage Saint-Laurent, la vision maritime du Québec. Le PIIM est doté d'un budget de 100 M$ jusqu'au 31 mars 2025.

Avantage Saint-Laurent a permis des investissements de l'ordre de 1 G$, articulés autour des orientations suivantes : doter le Saint-Laurent d'infrastructures portuaires modernes et compétitives; assurer, sur le Saint-Laurent , une navigation efficace et respectueuse des écosystèmes; offrir aux communautés maritimes des possibilités de développement prometteuses et durables.

Le projet du port de Baie-Comeau sera réalisé en trois phases : Phase I - Démolition du quai existant; Phase II - Construction du terminal n o 5; Phase III - Dragage et gestion des sédiments.

sera réalisé en trois phases : Le nouveau poste à quai aura une superficie de 16 842 mètres carrés réservés aux marchandises en vrac, tout en offrant une capacité d'entreposage adéquate pour soutenir une desserte en transport maritime courte distance entre la Côte-Nord et la rive sud, et les pôles industriels situés le long du Saint-Laurent , comme Bécancour.

, comme Bécancour. Le coût total estimé du projet est de 41,7 M$.

Les travaux devraient avoir lieu en 2027.

