Programme d'investissement en infrastructures maritimes (PIIM) - Québec investit 20 M$ pour améliorer les infrastructures maritimes au Saguenay

SAGUENAY, QC, le 10 nov. 2023 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, la ministre des Affaires municipales, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi, Mme Andrée Laforest, ainsi que le député de Dubuc, M. François Tremblay, annoncent un investissement de 20 M$ pour améliorer des infrastructures au port de Saguenay.

Le projet du quai Marcel-Dionne consiste dans l'ajout d'un poste à quai muni d'une section multiusager capable d'accueillir différents types de navires ainsi que d'un nouvel espace à haute capacité portante qui suivra le profil existant de la berge et sera conçu spécialement pour la manutention de charges lourdes ou surdimensionnées. Cet agrandissement répond à un besoin exprimé par l'Administration portuaire du Saguenay et contribuera à son positionnement comme acteur majeur du transport de vrac au Québec.

Une section secondaire accueillera quant à elle des navires transportant du matériel roulant. À terme, le quai permettra entre autres le chargement et le déchargement de pièces ou d'équipements.

Ce nouvel investissement s'ajoute aux 33 M$ annoncés par le premier ministre, M. François Legault, en 2021 pour la construction d'un système mécanisé de transport de vrac multiusager (convoyeur) alimenté à l'électricité. Ce projet permet de relier les installations maritimes du quai Marcel-Dionne aux espaces industriels ainsi qu'aux aires d'entreposage et de triage ferroviaire situés dans la zone industrialo-portuaire de Saguenay.

« Grâce au Saint-Laurent, nos régions disposent d'une occasion exceptionnelle de développement, mais celle-ci est loin d'être pleinement exploitée. Ces 20 M$ que nous investissons dans le port de Saguenay contribuent à mettre notre réseau portuaire à niveau pour maximiser cet extraordinaire potentiel. Ce faisant, notre gouvernement favorise et soutient le transport de marchandises par navire et, du même coup, la réduction des émissions de GES. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« C'est un immense bonheur d'être ici pour cette annonce. Depuis mon entrée en politique, il était important d'en faire le plus possible pour assurer le développement de Port Saguenay, car il s'agit d'une porte d'entrée majeure pour notre région. Cet investissement propulsera Port Saguenay pour son propre développement et aussi pour le développement économique de la région. Notre gouvernement met les énergies nécessaires pour rendre Port Saguenay plus attractif pour de nombreuses années à venir et notre gouvernement appuie ainsi la volonté régionale d'en faire encore plus un port de dimension internationale. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Notre port en eau profonde demeure un potentiel stratégique de notoriété internationale pour Dubuc. Un investissement de 33 M$ pour le convoyeur en 2021 et aujourd'hui 20 M$ qui s'ajoutent pour un nouvel espace à haute capacité portante au quai. Les objectifs d'Avantage Saint-Laurent sur l'axe logistique et environnemental et cet autre engagement planifié de 105,5 M$, s'orientent vers une volonté d'annoncer un projet et des emplois pour l'économie du Saguenay-Lac-Saint-Jean. »

François Tremblay, député de Dubuc

« Saguenay est une ville maritime importante. Grâce au Port de Saguenay, elle dispose d'une comparable fenêtre sur l'économie mondiale. La zone industrialo-portuaire représente quant à elle un levier de développement et de diversification économique de calibre mondial en mesure de propulser les filières industrielles en émergence au Québec et en Amérique du Nord, soutenant ainsi la création d'emplois de qualité et des retombées majeures pour notre communauté. Dans ce contexte, nous saluons l'engagement du Gouvernement du Québec envers l'amélioration des infrastructures maritimes du Port de Saguenay, un investissement qui contribue à assurer la vitalité et l'essor durable de Saguenay et reconnaît l'importance de notre ville pour la prospérité du Québec. »

Julie Dufour, mairesse de Saguenay

« Cet investissement de la part du Gouvernement du Québec témoigne de l'importance du Port de Saguenay au sein de la voie maritime du Saguenay-Saint-Laurent et des Grands Lacs et des chaînes d'approvisionnement nord-américaines. Cet appui constitue aussi la reconnaissance de nos atouts et des avantages stratégiques de notre zone industrialo-portuaire pour propulser développement de nouvelles filières industrielles telles que les batteries pour véhicules électriques et les minerais et les métaux critiques. L'amélioration de nos infrastructures marque un jalon clé pour l'essor du Port de Saguenay et ouvre de nouvelles perspectives économiques d'envergure pour l'économie de notre région et du Québec. »

M. Carl Laberge, président-directeur général de Port de Saguenay

Faits saillants

Cette aide est versée en vertu du Programme d'investissement en infrastructures maritimes (PIIM), mis en place dans le cadre d'Avantage Saint-Laurent, la vision maritime du Québec.

Le PIIM est doté d'un budget de 100 M$ jusqu'au 31 mars 2025.

Le projet de modernisation des installations portuaires est évalué à un peu plus de 92 M$.

