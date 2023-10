Programme d'investissement en infrastructures maritimes - Le gouvernement du Québec inaugure les installations portuaires de Forestville et confirme son soutien financier de plus de 5,5 M$

QUÉBEC, le 23 oct. 2023 /CNW/ - À l'occasion de l'inauguration du quai de Forestville, le député de René-Lévesque et adjoint gouvernemental pour les dossiers de transport aérien régional, M. Yves Montigny, a confirmé au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, qu'une aide financière de 5 444 538 $ a été octroyée à la Ville de Forestville pour assurer le maintien et le développement du transport maritime dans la région. Cette inauguration, à laquelle participait également la mairesse de Forestville, Mme Micheline Anctil, sert de couronnement aux travaux de modernisation des installations portuaires, achevés ces derniers jours et réalisés grâce au soutien financier du gouvernement du Québec.

L'aide financière est versée par l'entremise du Programme d'investissement en infrastructures maritimes (PIIM), qui favorise, dans un souci de compétitivité et de développement durable, les investissements dans le transport maritime au Québec. Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a par ailleurs injecté une somme de 100 000 $ dans le projet, laquelle s'inscrit dans le volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité.

Citations

« C'est une excellente nouvelle pour le développement économique de la Côte-Nord, car un tel investissement permet à la fois de tirer avantage des nombreuses ressources naturelles et d'exploiter le potentiel du Saint-Laurent. En contribuant au rayonnement, à la modernisation et au développement des infrastructures maritimes, nous réitérons notre engagement envers les régions et le domaine maritime. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Des installations portuaires modernes et sécuritaires sont essentielles pour assurer le maintien et le développement du transport maritime à travers le pays. C'est pourquoi je suis fier de souligner, aujourd'hui, la fin des travaux au port de Forestville, auxquels notre gouvernement a contribué pour plus de 1,1 million de dollars. En investissant dans nos infrastructures maritimes, on investit aussi dans le développement économique de nos régions. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Investir dans nos infrastructures, ce n'est pas mettre de l'argent dans le béton, c'est investir concrètement dans le bien-être des gens de chez nous. Pour les résidents de régions comme la Côte-Nord, c'est essentiel d'avoir accès à des installations portuaires de qualité. Ça facilite les déplacements à travers notre immense pays, et ça aide les entrepreneurs du coin à participer au développement économique de la région, du Québec et de tout le Canada. On continue de livrer pour les Québécois à travers des investissements qui vont faire une réelle différence dans leur vie de tous les jours. »

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre des Transports et lieutenant du Québec

« Le quai de Forestville est un levier de développement économique pour la ville ainsi que pour la région de la Côte-Nord. En plus d'assurer la rétention des utilisateurs actuels, la modernisation du quai favorisera l'implantation de nouvelles entreprises et d'industries créatrices d'emplois qui profiteront d'une localisation stratégique. Cela ne pourra qu'être bénéfique pour les citoyennes et citoyens de la région. »

Yves Montigny, député de René-Lévesque

« Nos installations portuaires sont un important levier de notre développement économique. Grâce à leur proximité, nos différentes infrastructures, soit le parc industriel, l'aéroport et les zones industrielles, auxquels s'ajoute maintenant un quai rénové, représentent des avantages attrayants qui intègrent parfaitement les orientations gouvernementales en matière d'utilisation du Saint-Laurent, de liaison interrives et d'économie bleue. Merci d'investir dans notre avenir prometteur. »

Micheline Anctil, mairesse de Forestville

Faits saillants

Le projet de modernisation des installations portuaires est évalué à un peu plus de 11,7 M$.

Pour sa part, la Ville de Forestville contribue au projet avec un montant d'un peu plus de 5 M$.

contribue au projet avec un montant d'un peu plus de 5 M$. Le gouvernement fédéral octroie plus de 1,1 M$ à la réalisation de ce projet par l'intermédiaire du programme Investir dans le Canada - volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques.

Le PIIM est doté d'un budget de 100 M$ jusqu'au 31 mars 2025.

