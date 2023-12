Programme d'investissement en infrastructures maritimes - Le gouvernement du Québec contribue financièrement à l'entretien de la traverse du lac Témiscouata

TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC, QC, le 4 déc. 2023 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Mme Amélie Dionne, annoncent une aide financière de plus de 87 000 $ pour contribuer à l'entretien du navire emblématique, le Corégone, affecté à la traverse du lac Témiscouata.

Allouée par le Programme d'investissement en infrastructures maritimes, cette somme sera consacrée au sablage et à la peinture de la coque de ce navire assurant la liaison entre Saint-Juste-du-Lac et la ville de Témiscouata-sur-le-Lac.

Les travaux, qui seront réalisés au printemps 2024, visent à prolonger la durée de vie du navire utilisé pour le service de traversier, indispensable tant pour la communauté locale que pour l'attrait touristique.

Citations

« C'est une belle nouvelle pour le maintien du service de traversier sur le lac Témiscouata! Grâce à ces sommes, nous réaffirmons notre volonté de maintenir un lien important et historique pour les habitants de la région. De plus, ces sommes vont contribuer à pérenniser un équipement de transport privé qui joue un rôle économique et touristique important. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Le traversier Corégone est un joyau de notre région, un symbole du paysage authentique et touristique du Témiscouata. Je suis heureuse de cette annonce qui permettra des travaux d'entretien nécessaires, pour préserver ainsi cette précieuse ressource pour notre communauté et les visiteurs qui viennent s'émerveiller devant sa beauté. »

Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata

« Cette subvention de 87 000 $ pour la mise à niveau et l'entretien du navire, le Corégone, permettra d'assurer la pérennité de cette infrastructure régionale. Ainsi, le Corégone, qui assure le service de traversier entre Saint-Juste-du-Lac et Témiscouata-sur-le-Lac, est un transport collectif important en diminuant les gaz à effet de serre générés par les véhicules, qui autrement effectueraient quarante kilomètres pour faire le tour du lac Témiscouata. »

Alain Caron, maire de Saint-Juste-du-Lac

Faits saillants

Le montant maximal de l'aide financière est de 87 549 $.

La durée de vie restante du navire est estimée entre quinze et vingt ans, selon les travaux d'entretien qui seront effectués sur le navire.

Le service de traversier du lac Témiscouata s'intègre aux différents circuits de vélos et de quad, permet un accès par voie nautique au parc national du Lac-Témiscouata et offre une solution de rechange au réseau routier grâce à un accès rapide entre les deux rives.

Le Programme d'investissement en infrastructures maritimes (PIIM) poursuit les objectifs généraux suivants :

augmenter et accélérer les investissements afin de moderniser les infrastructures et les équipements de transport maritime ainsi qu'améliorer la pérennité et la compétitivité du système de transport maritime du Québec;



maximiser les liens entre les infrastructures portuaires et les modes de transport terrestre, et accroître le transport maritime courte distance afin d'améliorer la performance de la chaîne logistique du transport des marchandises;



améliorer la qualité, la sécurité et la pérennité des services de traversiers du Québec qui ne sont pas intégrés au réseau de la Société des traversiers du Québec.

Le PIIM est doté d'un budget de 100 M$ jusqu'au 31 mars 2025.

