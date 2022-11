Programme d'infrastructures municipales d'eau - Québec accorde plus de 7,1 M$ à la Ville de Magog

MAGOG, QC, le 7 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une somme de 7 119 333 $ à la Ville de Magog pour son projet de détournement des eaux usées du secteur Omerville vers la station d'épuration des eaux usées de Magog.

Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, le député d'Orford, M. Gilles Bélanger, en a fait l'annonce aujourd'hui.

L'aide financière accordée vise la première phase des travaux de ce projet d'envergure. En effet, considérant la désuétude de certains équipements dont la filière des boues de la station d'épuration de Magog, le soutien permettra précisément le remplacement des équipements de la ligne des boues et la réfection des infrastructures existantes connexes.

Citations :

« Le gouvernement du Québec soutient le milieu municipal dans l'optimisation de ses infrastructures d'eau. Cet investissement de plus de 7,1 millions de dollars s'inscrit en ce sens, et je remercie la Ville pour cette initiative visant à maintenir ses infrastructures d'eaux usées fonctionnelles et sécuritaires pour les Magogoises et les Magogois. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Cette première phase de travaux amorce le grand projet de centralisation de la gestion des eaux usées de Magog, et notre gouvernement répond présent en soutenant la Ville dans cette réalisation. La contribution annoncée aujourd'hui permettra de concrétiser un projet attendu dans la région, et qui profitera à la population. »

Gilles Bélanger, député d'Orford

« Nous nous apprêtons à démarrer un projet qui est attendu depuis longtemps à Magog. Pour la gestion de l'ensemble des eaux usées de notre territoire, nous avons choisi de centraliser leur traitement à la station d'épuration de Magog. Ce projet permettra d'assurer le développement de la ville pour les 30 prochaines années. Sur le plan financier, il s'agit du plus important projet de l'histoire de la Ville de Magog. Nous remercions le gouvernement du Québec pour sa contribution financière qui nous permet de concrétiser ce projet d'envergure. »

Nathalie Pelletier, mairesse de Magog

Fait saillant :

L'aide financière provient du sous-volet 1.2 du Programme d'infrastructures municipales d'eau qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI 2022-2032).

Ce dernier prévoit des investissements de plus de 7,4 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

