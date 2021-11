Programme d'infrastructures municipales d'eau - Plus de 3,1 M$ pour des infrastructures d'eau à la Ville de Lac-Brome

VILLE DE LAC-BROME, QC, le 22 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, la ministre déléguée à l'Éducation, ministre responsable de la Condition féminine et députée de Brome-Missisquoi, Mme Isabelle Charest, est fière d'annoncer qu'une somme de 3 111 678 $ a été accordée à la Ville de Lac-Brome pour la mise aux normes d'infrastructures d'eau.

Les travaux auront lieu dans le parc de maisons mobiles West-Brome où les systèmes de traitement d'eau sont vétustes. Plus spécifiquement, le projet consiste entre autres à la construction d'un réseau d'aqueduc et d'une nouvelle station de production d'eau potable alimentée par deux puits souterrains, à la mise en place d'une station de traitement d'eaux usées ainsi qu'à l'installation d'un réseau de collecte d'égout.

Citations :

« Dans toutes les régions, notre gouvernement soutient des projets visant à améliorer les infrastructures afin d'offrir aux Québécoises et Québécois une eau potable de qualité. Aujourd'hui, ce sont plus de 3,1 millions de dollars que nous investissons dans la Ville de Lac-Brome pour cette mise aux normes nécessaire et attendue. Ces travaux contribueront à instaurer un environnement sain et sécuritaire et j'en suis très fière. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« À titre de députée, je salue la collaboration des différents acteurs qui ont collaboré pour rendre possible ce projet. Grâce à leur détermination et à leur engagement, plusieurs résidentes et résidents de Lac-Brome verront leur qualité de vie s'améliorer. Le gouvernement du Québec est fier de soutenir des initiatives comme celle-ci qui placent le citoyen au cœur des décisions. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation, ministre responsable de la Condition féminine et députée de Brome-Missisquoi

« Ayant longuement travaillé sur ce dossier, l'annonce d'aujourd'hui est accueillie avec une grande satisfaction par nous tous à Lac-Brome. J'ai également une pensée pour les nombreux propriétaires de maisons mobiles du parc, pour qui cette nouvelle viendra diminuer considérablement le fardeau financier lorsque le projet sera complété. »

Richard Burcombe, maire de Lac-Brome

Faits saillants :

L'aide financière provient du sous-volet 1.2 du Programme d'infrastructures municipales d'eau, qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2021-2031.

Le PQI 2021-2031 prévoit des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

En septembre 2020, le MAMH a fait l'annonce d'un montant de 1 919 064 $ pour un projet de renouvellement de conduites, réparti à parts égales entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, accordé à Lac-Brome dans le cadre du Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau.

