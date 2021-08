Programme d'infrastructures municipales d'eau - Le gouvernement du Québec investit plus de 1,2 M$ à Sainte-Anne-de-la-Pérade

SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE, QC, le 30 août 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, et la ministre responsable de l'Administration gouvernementale, présidente du Conseil du trésor, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, ministre responsable des Institutions démocratiques et de la Réforme électorale et députée de Champlain, Mme Sonia LeBel, sont fières d'annoncer qu'une somme de 1 260 960 dollars a été octroyée à la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade pour des travaux d'infrastructures d'eau.

Plus précisément, le projet vise le renouvellement de 2 627 mètres de conduites d'eau potable sous les rues Principale et Gamelin. Ces travaux permettront une meilleure gestion et une meilleure distribution de l'eau potable dans la municipalité.

Citations :

« Je suis très fière de l'investissement de plus de 1,2 million de dollars que nous annonçons aujourd'hui pour Sainte-Anne-de-la-Pérade. Ici comme ailleurs au Québec, notre gouvernement soutient la réalisation de projets qui, en plus de bénéficier à la population, contribuent à la qualité de vie dans les villes et les municipalités. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« À titre de députée de Champlain, je me réjouis que le gouvernement du Québec appuie la concrétisation de travaux qui profiteront aux Péradiennes et aux Péradiens. La réfection de nos infrastructures municipales d'eau permet de garantir des services de meilleure qualité, et on ne peut que saluer la collaboration des différents acteurs qui travaillent avec nous en ce sens. »

Sonia LeBel, ministre responsable de l'Administration gouvernementale, présidente du Conseil du trésor, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, ministre responsable des Institutions démocratiques et de la Réforme électorale et députée de Champlain

« Cette participation du gouvernement du Québec permettra à la Municipalité de remplacer des conduites qui étaient problématiques et sur lesquelles il y avait souvent des bris. Le remplacement de ces conduites permettra d'assurer un meilleur service à l'ensemble de la population. Nous remercions le gouvernement du Québec pour son partenariat dans ce projet. »

Diane Aubut, mairesse de Sainte-Anne-de-la-Pérade

Faits saillants :

L'aide financière provient du volet 2 du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2021-2031.

Le PQI 2021-2031 prévoit des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Rappelons que le gouvernement du Québec a lancé, le 17 juin dernier, le nouveau Programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux (PRABAM). Ce dernier vise à soutenir les municipalités de 5 000 habitants et moins dans la réalisation de travaux d'amélioration de leurs infrastructures municipales et communautaires.

Rappelons également l'annonce d'une bonification de 496 millions de dollars au Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ 2019-2023), le 5 juillet dernier. Cette contribution permettra au gouvernement du Québec de soutenir des projets d'infrastructures municipales structurants.

