Programme d'infrastructures municipales d'eau - Le gouvernement du Québec accorde plus de 6,3 M$ à Rivière-du-Loup

RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 17 juin 2024 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Mme Amélie Dionne, est fière d'annoncer qu'une somme de 6 314 284 $ a été accordée à la Ville de Rivière-du-Loup pour des travaux d'infrastructures d'eau.

Tout d'abord, la Ville bénéficie de 3 706 684 $ pour le renouvellement de plus de 1 300 mètres de tronçons de conduites pluviales, d'eau potable et d'eaux usées. Les travaux auront notamment lieu sous les rues Saint-André, Laval, Bélanger et du Rocher. Ensuite, 2 607 600 $ sont octroyés pour un prolongement des réseaux dans le secteur de la place Carrier.

« Notre gouvernement travaille en collaboration avec les municipalités en vue de maintenir en bon état les infrastructures d'eau, partout au Québec. Je suis fière du soutien majeur de plus de 6,3 millions de dollars accordé à Rivière-du-Loup; c'est encore une fois la preuve que le gouvernement est présent et à l'écoute du monde municipal, des citoyennes et des citoyens. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Ce sont des aides financières importantes pour Rivière-du-Loup qui sont annoncées aujourd'hui! Je salue la collaboration de la Ville pour la concrétisation d'initiatives qui visent à créer des milieux de vie sains et durables pour les présentes générations, ainsi que celles à venir. »

Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata (incluant Les Basques)

« Bien qu'il soit invisible pour les citoyennes et citoyens, notre vaste réseau d'infrastructures souterraines figure parmi nos priorités. Par son appui financier pour le remplacement de plus d'un millier de mètres de conduites, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation soutient notre engagement à gérer ces actifs de façon saine et responsable, et à fournir des services de qualité aux Louperivoises et Louperivois. Je tiens par le fait même à souligner la grande rigueur et la compétence du personnel du Service technique et de l'environnement, qui entretient et surveille ces installations complexes. »

Mario Bastille, maire de Rivière-du-Loup

Les aides financières proviennent du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) 2023, qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2024-2034. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

L'eau potable est une ressource vitale que le gouvernement du Québec s'est engagé à préserver avec la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable (SQEEP). La collaboration du milieu municipal est essentielle pour poursuivre les actions identifiées par la SQEEP et développer des solutions durables pour protéger cette ressource, notamment en valorisant la pérennisation des infrastructures d'eau. Par le biais du PRIMEAU 2023, les municipalités pourront d'ailleurs profiter de majorations du taux d'aide, conditionnelles à leur engagement envers la SQEEP et la démarche d'élaboration des plans de gestion des actifs municipaux en eau.

Afin de sensibiliser la population à la cascade d'impacts découlant de la consommation de l'eau potable, le MAMH a récemment lancé la campagne « Votre eau, c'est notre eau à tous » à l'intention des municipalités.

