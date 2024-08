Programme d'infrastructures municipales d'eau - Le gouvernement du Québec accorde plus de 3,7 M$ à Plessisville

PLESSISVILLE, QC, le 15 août 2024 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, est fière d'annoncer que la Ville de Plessisville bénéficie d'aides financières totalisant 3 773 639 $ pour la réalisation de différents projets d'infrastructures d'eau.

Un soutien de 1 127 876 $ est accordé pour la démolition et le remplacement de la toiture et de la structure recouvrant le réservoir d'eau brute centenaire qui alimente la ville. Par ailleurs, deux autres projets visent le renouvellement de conduites d'eau potable, d'eaux usées et d'eaux pluviales. D'une part, 452 mètres de conduites seront remplacés sous l'avenue Saint-Édouard, entre les rues Saint-Jean et Savoie puis jusqu'à la rue Sainte -Marie, représentant un investissement de 1 626 462 $. D'autre part, c'est 277 mètres de conduites qui seront remplacés sous la rue Michaud et l'avenue Saint-Laurent, un investissement de 1 019 301 $.

« Le gouvernement du Québec travaille en collaboration avec les municipalités pour assurer la qualité des infrastructures d'eau. Je me réjouis de ces investissements totalisant plus de 3,7 millions de dollars, nécessaires entre autres pour sécuriser le réservoir d'eau brute de Plessisville et optimiser la gestion des eaux par la Ville. Je salue le travail et le dynamisme des maires, des élues et élus et de l'équipe administrative du grand Plessisville! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Au nom du conseil municipal, nous tenons à remercier le gouvernement du Québec pour ces aides financières provenant du Programme d'infrastructures municipales d'eau. Ce soutien permettra notamment à Plessisville de procéder à d'importants travaux de réfection de son réservoir d'eau brute, qui s'inscrivent dans son plan de modernisation des infrastructures municipales. Grâce à cette contribution, nous pourrons réaliser ce projet essentiel sans augmenter le fardeau fiscal des contribuables. »

Pierre Fortier et Jean-François Labbé, maires de Plessisville

Les aides financières proviennent du PRIMEAU 2023 et sont issues du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2024-2034. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

L'eau potable est une ressource vitale que le gouvernement du Québec s'est engagé à préserver avec la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable (SQEEP). La collaboration du milieu municipal est essentielle pour poursuivre les actions identifiées par la SQEEP et développer des solutions durables pour protéger cette ressource, notamment en valorisant la pérennisation des infrastructures d'eau. Par le biais du PRIMEAU 2023, les municipalités peuvent d'ailleurs profiter de majorations du taux d'aide, conditionnelles à leur engagement envers la SQEEP et la démarche d'élaboration des plans de gestion des actifs municipaux en eau.

Afin de sensibiliser la population à la cascade d'impacts découlant de la consommation de l'eau potable, le MAMH a récemment lancé la campagne « Votre eau, c'est notre eau à tous » à l'intention des municipalités.

