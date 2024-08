Programme d'infrastructures municipales d'eau - Le gouvernement du Québec accorde plus de 17,6 M$ à Donnacona

DONNACONA, QC, le 26 août 2024 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, le député de Portneuf, M. Vincent Caron, est fier d'annoncer qu'une aide financière de 17 675 561 $ a été accordée à la Ville de Donnacona pour le projet de réduction des débordements sur une partie du réseau d'égout unitaire de la Ville.

Les travaux visent l'augmentation de la capacité hydraulique de l'intercepteur Sainte-Anne, situé entre le régulateur Sainte-Anne et le poste de pompage principal, ainsi que l'agrandissement du poste de pompage principal. La capacité du système de traitement des eaux usées de la Ville sera également augmentée par le biais de diverses interventions. Il est d'ailleurs prévu de mettre en place des conduites d'aqueduc, de refoulement et d'égouts sanitaire et pluvial qui seront raccordées au réseau existant.

« Notre gouvernement est présent, partout au Québec, pour aider les municipalités à réaliser des projets d'infrastructures d'eau. Grâce à l'investissement considérable de plus de 17 millions de dollars que nous annonçons aujourd'hui, nous contribuons à améliorer la gestion des eaux usées de la Ville de Donnacona et à diminuer les impacts environnementaux des débordements. Ces travaux témoignent de notre engagement à protéger nos milieux de vie et à offrir des services de qualité à la population. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Je suis ravi que notre gouvernement soutienne ce projet d'infrastructures municipales attendu, à Donnacona. Les initiatives qui seront mises en œuvre permettront de réduire les débordements, protégeant ainsi l'environnement et la santé publique. Je salue cette importante collaboration avec la Ville, car elle assurera un avenir plus sécuritaire à notre communauté. »

Vincent Caron, député de Portneuf

« Au nom du conseil municipal, je tiens à remercier le gouvernement du Québec pour cette aide financière considérable provenant du Programme d'infrastructures municipales d'eau. Ce soutien permettra notamment à la Ville de Donnacona de procéder à d'importants travaux qui s'inscrivent dans son plan de gestion des débordements et de contrôle de ses ouvrages de surverse. Grâce à cette contribution, nous pourrons réaliser ce projet essentiel en diminuant l'impact sur le fardeau fiscal des contribuables. »

Jean-Claude Léveillée, maire de Donnacona

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU 2023) et est issue du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2024-2034. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Rappelons qu'en mars 2024, le gouvernement du Québec a annoncé un investissement de 5 930 533 $ à Donnacona pour le renouvellement de conduites d'eau.

