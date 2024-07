Programme d'infrastructures municipales d'eau - Le gouvernement du Québec accorde plus de 1,3 M$ à Saint-Sauveur

SAINT-SAUVEUR, QC, le 22 juill. 2024 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et députée de Prévost, Mme Sonia Bélanger, est fière d'annoncer qu'une aide financière de 1 392 736 $ a été accordée à la Municipalité de Saint-Sauveur pour des travaux d'infrastructures d'eau.

Mme Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et députée de Prévost, et M. Jacques Gariépy, maire de Saint-Sauveur. (Groupe CNW/Cabinet de la ministre des Affaires municipales)

L'aide financière permettra à Saint-Sauveur de renouveler une section de ses conduites d'eaux potables, usées et pluviales sous une partie du chemin du Lac-Millette entre l'avenue Saint-Denis et le chemin Jean-Adam. Au total, c'est plus de 360 mètres de tronçons qui seront remplacés.

Citations :

« Notre gouvernement reconnaît l'importance de garder les infrastructures d'eau en bon état, et c'est pour cette raison que nous sommes fiers d'appuyer la réalisation des travaux annoncés aujourd'hui. Par le biais du PRIMEAU 2023, partout au Québec, nous offrons un soutien nécessaire aux organismes municipaux pour réaliser des projets comme ceux de Saint-Sauveur. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Grâce à l'aide financière accordée, notre gouvernement permet à Saint-Sauveur de continuer d'offrir de bons services en matière de distribution d'eau potable, de gestion des eaux usées et pluviales. Ce renouvellement de conduites contribue à assurer un avenir durable pour toute la population. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et députée de Prévost

« Cette aide financière nous permettra de moderniser les infrastructures de gestion des eaux d'une artère principale à Saint-Sauveur. Ces nouvelles installations sanitaires, d'aqueduc et d'égout pluvial seront durables et adaptées aux changements climatiques. La qualité de vie de nombreux résidents et commerçants sera améliorée. Nous profiterons de ces travaux souterrains pour revitaliser ce secteur selon des aménagements de boulevard urbain, améliorant également l'accueil touristique. »

Jacques Gariépy, maire de Saint-Sauveur

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) 2023, qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2024-2034. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

L'eau potable est une ressource vitale que le gouvernement du Québec s'est engagé à préserver avec la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable (SQEEP). La collaboration du milieu municipal est essentielle pour poursuivre les actions prévues dans la SQEEP et trouver des solutions durables pour protéger cette ressource, notamment en valorisant la pérennisation des infrastructures d'eau. Par le biais du PRIMEAU 2023, les municipalités pourront d'ailleurs profiter de majorations du taux d'aide, conditionnelles à leur engagement envers la SQEEP et la démarche d'élaboration des plans de gestion des actifs municipaux en eau.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

x.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Sources : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 367 990-8017, [email protected]; Catherine Potel, Attachée politique, Bureau de la députée de Prévost, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, 450 224-4359; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746