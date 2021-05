Programme d'infrastructures municipales d'eau - Le gouvernement du Québec accorde 170 000 $ pour le renouvellement de conduites d'eau à Saint-Michel-du-Squatec

SAINT-MICHEL-DU-SQUATEC, QC, le 13 mai 2021 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, et le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, M. Denis Tardif, sont heureux d'annoncer qu'une somme de 170 000 dollars est accordée à la Municipalité de Saint-Michel-du-Squatec pour le renouvellement de conduites d'eau, dans le cadre du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU).

Les travaux consistent à remplacer des conduites d'eau usée sous les tronçons de la rue des Frênes et du chemin de la Rivière. Au total, 170 mètres de conduites seront ainsi modernisés pour permettre une meilleure gestion des eaux domestiques, pluviales et de ruissellement de la municipalité.

Citations :

« Dans toutes les régions du Québec, notre gouvernement soutient les villes et les municipalités dans la réalisation de projets bénéfiques pour les citoyens. Le remplacement des conduites d'eau est un exemple concret de ce qui peut être fait en ce sens, c'est pourquoi je suis fière d'annoncer que ce sont 170 000 dollars qui contribueront à la qualité des services offerts dans le Bas-Saint-Laurent. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Le gouvernement du Québec est heureux de collaborer à la modernisation des infrastructures d'eau usée à Saint-Michel-du-Squatec et ailleurs dans notre région. Ces investissements permettront d'améliorer un service public nécessaire en le rendant plus efficace, tout en contribuant à la préservation d'un milieu de vie sain. »

Denis Tardif, député de Rivière-du-Loup-Témiscouata

« L'aide financière accordée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation permettra à Saint-Michel-du-Squatec de régler un problème récurrent sur une portion du réseau d'égouts. Les résidents de ce secteur retrouveront une meilleure qualité de vie. La Municipalité est heureuse de recevoir ce soutien financier. »

André Chouinard, maire de la Municipalité de Sait-Michel-du-Squatec

Faits saillants :

L'aide financière de 170 000 dollars provient du Volet 2 du Programme d'infrastructures municipales d'eau.

Le PQI 2021-2031 prévoit des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Rappelons qu'une aide financière de 822 956 dollars a été confirmée à la Municipalité de Saint-Michel -du- Squatec le 11 septembre 2020 par les gouvernements du Canada et du Québec dans le cadre du Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau (FIMEAU).

