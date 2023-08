Programme d'infrastructures municipales d'eau 2023 - Le gouvernement du Québec accorde près de 160 000 $ à Prévost

PRÉVOST, QC, le 9 août 2023 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la députée de Prévost, Mme Sonia Bélanger, est fière d'annoncer qu'une somme de 156 531 $, provenant du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) 2023, a été octroyée à la Ville de Prévost pour des travaux d'infrastructures d'eau.

Paul Germain et Sonia Bélanger (Groupe CNW/Cabinet de la ministre des Affaires municipales)

La subvention est accordée pour le renouvellement de conduites d'eau potable sur une distance de 136 mètres sous la rue de l'Érablière. Le rajeunissement de la canalisation permettra notamment de maintenir la qualité de l'eau pour la population de Prévost desservie dans le secteur visé par les travaux.

Citations :

« Partout au Québec, notre gouvernement investit dans les infrastructures municipales pour garantir leur qualité et leur durabilité. Le soutien financier accordé à Prévost témoigne de cette volonté du gouvernement, qui permettra ici de maintenir la qualité de l'approvisionnement en eau potable pour plusieurs citoyennes et citoyens. Merci à la Ville de Prévost pour son engagement dans ce projet. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« À titre de députée de Prévost, je me réjouis de cette nouvelle! Le gouvernement du Québec a répondu avec un soutien significatif pour que la Ville puisse aller de l'avant avec les travaux sous la rue de l'Érablière. De telles aides financières sont importantes pour les municipalités, car elles contribuent à préserver la qualité de nos milieux de vie. »

Sonia Bélanger, députée de Prévost

« Cette subvention est une très bonne nouvelle pour la Ville de Prévost. Ce type de financement est primordial pour nous permettre de mettre à niveau nos infrastructures désuètes et je suis bien heureux que nous puissions profiter du PRIMEAU. Les travaux de remplacement d'aqueduc et de réfection de la fondation et du pavage seront très bien accueillis sur la rue de l'Érablière. »

Paul Germain, maire de Prévost

Faits saillants :

L'aide financière du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) provient du volet 2 du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) 2023, qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2023-2033. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du MAMH.

Le PRIMEAU 2023 a été lancé le 17 avril dernier par le gouvernement du Québec. Doté d'une enveloppe de 2,4 milliards de dollars, le PRIMEAU 2023 favorise la poursuite des efforts gouvernementaux en matière d'aménagement durable du territoire, d'utilisation responsable de l'eau potable et de gestion des actifs en eau, en accordant des majorations du taux d'aide aux municipalités engagées. Planifié sur 10 ans, le programme permet de mieux prévoir les investissements requis à long terme pour le maintien des actifs municipaux d'eau.

L'eau potable est une ressource vitale que le gouvernement du Québec s'est engagé à préserver avec la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable (SQEEP). La collaboration du milieu municipal est essentielle pour poursuivre les actions ciblées par la SQEEP et développer des solutions durables pour protéger cette ressource, notamment en valorisant la pérennisation des infrastructures d'eau. Les municipalités pourront d'ailleurs profiter de majorations du taux d'aide, par le biais du PRIMEAU 2023, conditionnelles à leur engagement envers la SQEEP et la démarche d'élaboration des plans de gestion des actifs municipaux en eau.

