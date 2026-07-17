Programme d'habitation abordable Québec - Lancement d'un nouvel appel de projets

QUÉBEC, le 17 juill. 2026 /CNW/ -- La ministre responsable de l'Habitation, Mme Karine Boivin Roy, annonce aujourd'hui le lancement d'un nouvel appel de projets dans le cadre du volet 1 du Programme d'habitation abordable Québec (PHAQ). Celui-ci permettra à la Société d'habitation du Québec de sélectionner des projets dans le but de soutenir financièrement la construction de logements destinés à des ménages à revenu faible ou modeste (aînés autonomes ou en légère perte d'autonomie, familles, personnes seules).

L'ensemble des informations concernant cet appel de projets sera disponible sur la page Web du volet 1 du PHAQ à compter du lundi 20 juillet en après-midi. Les coopératives d'habitation, les offices d'habitation, les organismes sans but lucratif d'habitation, les entreprises du secteur privé et les établissements d'enseignement postsecondaire sont invités à déposer un projet d'ici le 14 octobre prochain.

Citation

« Faciliter l'accès à un logement abordable demeure une priorité pour notre gouvernement. Nous intensifions nos actions afin de construire plus, et plus rapidement. J'invite les partenaires en habitation à répondre en grand nombre à cet appel de projets qui permettra de loger des ménages à revenu faible ou modeste et contribuera à accroître l'offre de logements abordables partout au Québec. »

Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation

Faits saillants

Cet appel de projets est le 5 e réalisé dans le cadre du PHAQ : Deux ont été lancés en 2022 et 2023 pour le volet 1. Deux autres ont été lancés en 2025 dans le cadre du volet 3 - Initiative de multilogements hautement préfabriqués.

réalisé dans le cadre du PHAQ : Les projets déposés doivent répondre aux besoins du milieu, en plus d'être appuyés par les municipalités où ils seront développés.

Les loyers des logements construits seront abordables, car ils devront respecter les seuils du PHAQ établis par la SHQ.

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ œuvre à répondre aux besoins en habitation des Québécoises et des Québécois, notamment par l'accroissement, sur tout le territoire, de l'offre de logements pour les personnes à revenu faible ou modeste et pour celles ayant des besoins particuliers. Elle soutient ses partenaires dans les domaines de la construction et de la rénovation, de la gestion immobilière ainsi que de l'adaptation de domiciles. Elle offre également de l'aide financière directe à des ménages à faible revenu pour le paiement de leur loyer.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

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SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Source : Arslan Tifouri, Directeur des communications de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]