Programme d'assurance récolte - Bilan de l'état des cultures de la saison 2025

La FADQ a versé 44,5 M$ à 1 779 entreprises ayant subi des pertes en raison des conditions climatiques. De ce montant, plus de 21,5 M$ ont été versés pour les céréales, le maïs-grain et les protéagineuses alors que 9,6 M$ ont été versés pour les cultures maraîchères. Les valeurs assurées en 2025 représentent 2,7 milliards de dollars. Somme toute, le bilan 2025 de l'assurance récolte traduit une saison ayant connu deux situations opposées en termes de conditions climatiques pour les cultures, soit un excès ou un manque de pluie.

À l'heure actuelle, des avis de dommages sont encore en cours d'analyse. En date du 2 décembre 2025, le nombre d'avis de dommages est de 7 750 comparativement à :

4 301 à la même période pour 2024;

5 466 en moyenne pour les cinq dernières années à la même période.

Pour obtenir le portrait régional, consultez la section Informations complémentaires ci-dessous.

Portrait provincial au 2 décembre 2025

Résumé des conditions climatiques de la saison 2025 et de leurs impacts sur les principales cultures assurées.

Hiver

Hiver plus chaud que la normale avec un couvert de neige moins abondant au sud de la province, mais accentué en périphérie.

Bonne ou très bonne survie hivernale pour les céréales d'automne, les prairies, les petits fruits et les pommiers.

Survie variable allant de faible à moyenne pour les abeilles selon les producteurs.

Printemps

Saison de production de sirop d'érable plus longue et plus tardive que la normale, entrecoupée de périodes trop chaudes ou trop froides pour la coulée. Bon rendement et bonne qualité.

Précipitations fréquentes combinées à des températures froides retardant la fonte des neiges et le début des travaux aux champs pour les semis. Plusieurs prorogations de date limite de semis.

Conditions de surplus d'eau et de manque de chaleur propices à la présence de maladies, de pourriture et d'insectes.

Été

Retard de croissance pour les cultures annuelles en raison du printemps tardif et du surplus hydrique.

Levée hétérogène selon les champs et les régions. Meilleure levée observée dans les champs de grandes cultures semés à partir de la fin mai.

Première fauche de foin échelonnée sur une plus longue période que la normale en raison des précipitations fréquentes. Rendement dans la normale ou supérieur à la normale pour la majorité des régions. Qualité supérieure pour ceux ayant fauché hâtivement.

Déficit hydrique à partir de juillet affectant les cultures sans irrigation.

Deuxième et troisième fauches affectées par le déficit hydrique dans certaines régions. Rendements majoritairement en dessous de la normale.

Rendement et qualité des petits fruits (fraises et bleuets) dans la normale dans la majorité des régions.

Été caractérisé par des températures variables, mais avec une moyenne au-dessus de la normale.

Rendements des cultures annuelles dans la normale ou en dessous dans la majorité des régions.

Automne

Quelques épisodes de fortes précipitations ayant marqué les mois de septembre et d'octobre. Malgré tout, les températures ont favorisé les récoltes de plusieurs cultures.

Fortes pluies les 30 et 31 octobre et précipitations de neige le 7 novembre retardant les opérations de récolte.

Gelées automnales survenues plus tôt qu'à l'habitude dans plusieurs régions, précipitant l'ensilage de maïs fourrager.

Citation

« Les sommes versées dans le cadre du Programme d'assurance récolte permettront aux entreprises affectées par les risques inhérents au climat québécois de poursuivre leurs activités. D'ailleurs, La Financière agricole du Québec est un acteur principal dans la réalisation de la Politique bioalimentaire en offrant, entre autres, des programmes en assurance et protection du revenu et en financement afin de renforcer la compétitivité, le développement durable et l'autonomie alimentaire. »

M. Stéphane Labrie, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

Informations complémentaires

Portrait régional au 2 décembre 2025

Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec

326 entreprises agricoles assurées pour des valeurs représentant près de 63,2 M$. De ce nombre, 39 entreprises ayant subi des pertes indemnisables ont reçu des sommes totalisant près de 1,1 M$, dont près de 690 000 $ pour les céréales, le maïs-grain et les protéagineuses.

Bas-Saint-Laurent

1 318 entreprises agricoles assurées pour des valeurs représentant plus de 209,6 M$. De ce nombre, 171 entreprises ayant subi des pertes indemnisables ont reçu des sommes totalisant plus de 2 M$, dont près de 1,2 M$ pour les céréales, le maïs-grain et les protéagineuses.

Capitale-Nationale

380 entreprises agricoles assurées pour des valeurs représentant près de 90,3 M$. De ce nombre, 68 entreprises ayant subi des pertes indemnisables ont reçu des sommes totalisant plus de 2,3 M$, dont plus de 830 000 $ pour les cultures maraîchères et plus de 816 000 $ pour les céréales, le maïs-grain et les protéagineuses.

Centre-du-Québec

1 486 entreprises agricoles assurées pour des valeurs représentant plus de 309,7 M$. De ce nombre, 210 entreprises ayant subi des pertes indemnisables ont reçu des sommes totalisant près de 4,5 M$, dont presque 2,8 M$ pour les céréales, le maïs-grain et les protéagineuses et plus de 735 000 $ pour l'apiculture.

Chaudière-Appalaches

2 397 entreprises agricoles assurées pour des valeurs représentant plus de 294,8 M$. De ce nombre, 366 entreprises ayant subi des pertes indemnisables ont reçu des sommes totalisant plus de 6,2 M$, dont plus de 5,2 M$ pour les céréales, le maïs-grain et les protéagineuses et près de 297 000 $ pour l'apiculture.

Côte-Nord

38 entreprises agricoles assurées pour des valeurs représentant près de 4,2 M$. De ce nombre, 8 entreprises ont subi une perte indemnisable totalisant près de 127 000 $.

Estrie

1 247 entreprises agricoles assurées pour des valeurs représentant près de 197,8 M$. De ce nombre, 158 entreprises ayant subi des pertes indemnisables ont reçu des sommes totalisant plus de 3,3 M$, dont plus de 2,3 M$ pour les céréales, maïs-grain et les protéagineuses, et près de 436 000 $ pour les pommes.

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

101 entreprises agricoles assurées pour des valeurs représentant plus de 11,9 M$. De ce nombre, 12 entreprises ayant subi des pertes indemnisables ont reçu des sommes totalisant plus de 336 000 $.

Lanaudière

595 entreprises agricoles assurées pour des valeurs représentant plus de 201 M$. De ce nombre, 109 entreprises ayant subi des pertes indemnisables ont reçu des sommes totalisant plus de 4,1 M$, dont près de 1,7 M$ pour les cultures maraîchères et plus de 1,4 M$ pour les céréales, le maïs-grain et les protéagineuses.

Montréal-Laval-Laurentides

360 entreprises agricoles assurées pour des valeurs représentant près de 112,5 M$. De ce nombre, 56 entreprises ayant subi des pertes indemnisables ont reçu des sommes totalisant plus de 2 M$, dont près de 490 000 M$ pour les céréales, le maïs-grain et les protéagineuses et près de 553 000 $ pour les pommes.

Mauricie

454 entreprises agricoles assurées pour des valeurs représentant un peu plus de 107,3 M$. De ce nombre, 60 entreprises ayant subi des pertes indemnisables ont reçu des sommes totalisant près de 714 000 $, dont plus de 453 000 $ pour les céréales, le maïs-grain et les protéagineuses.

Montérégie

2 844 entreprises agricoles assurées pour des valeurs représentant plus de 885,6 M$. De ce nombre, 566 entreprises ayant subi des pertes indemnisables ont reçu des sommes totalisant près de 15 M$, dont plus de 5,5 M$ pour les cultures maraîchères, près de 4,9 M$ pour les céréales, le maïs-grain et les protéagineuses et plus de 1 M$ pour les pommes.

Outaouais

274 entreprises agricoles assurées pour des valeurs représentant plus de 45,8 M$. De ce nombre, 73 entreprises ayant subi des pertes indemnisables ont reçu des sommes totalisant près de 1,4 M$, dont plus de 885 000 $ pour les céréales, le maïs-grain et les protéagineuses.

Saguenay-Lac-Saint-Jean

750 entreprises agricoles assurées pour des valeurs représentant plus de 170 M$. De ce nombre, 117 entreprises ayant subi des pertes indemnisables ont reçu des sommes totalisant près de 2,8 M$, dont plus de 878 000 $ pour les petits fruits, plus de 587 000 $ pour les pommes de terre et plus de 505 000 pour l'apiculture.

