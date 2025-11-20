Tournez-vous vers l'excellence! : la relève agricole à l'honneur pour une 20e édition

LÉVIS, QC, le 20 nov. 2025 /CNW/ - La Financière agricole du Québec (FADQ) a honoré aujourd'hui cinq jeunes entrepreneures et entrepreneurs agricoles dans le cadre de la 20e édition du concours Tournez-vous vers l'excellence! Cette initiative vise à reconnaître et à mettre en valeur les qualités entrepreneuriales exceptionnelles de la relève agricole québécoise.

Grande gagnante pour la bourse de 7 000 $ :

Mme Éliana Lapierre du Centre horticole Foliflor à Saint-Cyrille-de-Wendover, dans le Centre-du-Québec (production horticole ornementale)

Deux personnes lauréates, qui ont reçu chacune une bourse de 3 500 $ :

M me Aglaée Smith-Thériault de la Ferme Au Gré du Sol S.E.N.C. à Saint-Cyprien, au Bas-Saint-Laurent (production maraîchère)

Deux bénéficiaires d'une bourse de 2 000 $ chacun :

M. Thierry Poniewiera de la Ferme Olac inc. à Jonquière, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean (production laitière) : bourse décernée pour l'excellence des pratiques en matière de développement durable

Mme Camille Côté des Jardins du Coq à l'Âne S.E.N.C. à Bury, en Estrie (production maraîchère biologique) : bourse du Fonds d'investissement pour la relève agricole (FIRA) II s.e.c. qui souligne la pertinence de la formation de l'entrepreneure, l'importance de son encadrement ou de son mentorat dans la réussite de son projet d'affaires

Citations

« Félicitations aux entrepreneures et entrepreneurs de la relève agricole mis à l'honneur dans le cadre de cette 20e édition du concours Tournez-vous vers l'excellence! Votre passion, votre vision d'affaires et votre esprit d'innovation sont une véritable source d'inspiration pour l'ensemble du Québec. Ce concours met en lumière les leaders de demain, en valorisant les talents prometteurs de la relève et des projets qui façonnent l'avenir de notre agriculture. »

M. Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec

« C'est avec une grande fierté que La Financière agricole du Québec dévoile les lauréates et lauréats de la 20e édition de son concours Tournez-vous vers l'excellence! Les jeunes de la relève agricole récompensés aujourd'hui se démarquent par leur créativité, leur sens de l'innovation et leur capacité à concrétiser leurs idées. Félicitations à toutes et à tous! Que cette reconnaissance soit une source d'inspiration pour poursuivre vos ambitions et faire rayonner l'agriculture d'ici. »

M. Stéphane Labrie, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

Faits saillants

Le concours Tournez-vous vers l'excellence! souligne l'importance du travail de jeunes entrepreneurs agricoles et récompense celles et ceux qui se distinguent par leurs aptitudes professionnelles et leurs qualités de gestionnaires.

souligne l'importance du travail de jeunes entrepreneurs agricoles et récompense celles et ceux qui se distinguent par leurs aptitudes professionnelles et leurs qualités de gestionnaires. 20 éditions à valoriser le succès et le dynamisme de la relève agricole, permettant ainsi :

ꟷ à 490 jeunes d'améliorer leur plan d'affaires et de faire connaître davantage leur entreprise;

ꟷ de remettre 230 000 $ en bourses à des personnes entrepreneures qui se démarquent. De cette somme, 20 000 $ ont été remis dans le cadre des bourses des FIRA et FIRA II près de 13 000 $ en bourses pour souligner l'excellence des pratiques en développement durable.

ꟷ à 490 jeunes d'améliorer leur plan d'affaires et de faire connaître davantage leur entreprise; ꟷ de remettre 230 000 $ en bourses à des personnes entrepreneures qui se démarquent. Le dévoilement des personnes gagnantes a lieu dans le cadre du Colloque Gestion organisé par le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ).

