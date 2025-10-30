Bilan des activités 2024-2025 de La Financière agricole du Québec - Contribuer à la prospérité économique de plus de 22 000 entreprises agricoles et forestières

LÉVIS, QC, le 30 oct. 2025 /CNW/ - La Financière agricole du Québec (FADQ) présente le bilan 2024-2025 de ses activités en matière de financement, d'assurance et de protection du revenu auprès des entreprises agricoles et agroalimentaires du Québec. Ces informations proviennent du rapport annuel pour l'exercice financier s'étant terminé le 31 mars 2025.

Principaux constats

Malgré des conditions climatiques majoritairement favorables et de bons rendements pour plusieurs productions agricoles, l'année 2024-2025 est demeurée complexe sur le plan économique.

Des préoccupations géopolitiques et tarifaires à la fin de l'année 2024 et au début de l'année 2025 ont teinté ce contexte d'incertitude. Dans cette conjoncture, La Financière agricole est demeurée à l'écoute et a adapté ses interventions pour soutenir adéquatement sa clientèle :

En financement :

Près de 1,2 milliard de dollars en garanties de prêts, dont : 526,1 millions aux entreprises laitières; 166,4 millions aux entreprises de grandes cultures; 118,2 millions aux entreprises acéricoles; 117,1 millions aux entreprises horticoles. Poursuite du soutien auprès des entreprises agricoles pour répondre à leurs besoins : Plus de 40 M$ versés en aide financière dans le cadre du Programme Investissement Croissance Durable, notamment pour soutenir des besoins en liquidités; Plus de 22 M$ versés via le Programme de protection contre la hausse des taux d'intérêt, incluant une bonification pour la relève agricole; Plus de 11 M$ versés en aide financière en vertu du Programme d'appui financier à la relève agricole à 478 jeunes.



En assurance et protection du revenu :

Plus de 500 M$ pour l'ensemble des programmes d'assurance et de protection du revenu, dont : En assurance récolte : indemnités versées de près de 86 M$, dont 33,3 M$ aux entreprises maraîchères et 28,3 M$ aux entreprises produisant des céréales, du maïs-grain et des protéagineuses; Dans le cadre d'Agri-investissement et d'Agri-Québec : prévision de contributions gouvernementales de plus de 185 M$ pour l'année de participation 2024. Bonification des interventions auprès des entreprises agricoles affectées par les conditions climatiques difficiles de la saison 2023, par exemple plus de : 8,6 M$ versés par l'Initiative Canada-Québec d'aide pour atténuer les impacts de l'excès de pluie lors de la saison exceptionnelle de 2023; 1,3 M$ versés par une mesure d'aide complémentaire visant à soutenir les entreprises horticoles touchées.



Autres informations :

Plus de 30 M$ versés à l'ensemble des entreprises inscrites aux différentes cohortes de l'Initiative ministérielle de rétribution des pratiques agroenvironnementales, programme du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) administré par la FADQ.

89 % de la clientèle se dit satisfaite du service à la clientèle.

Citation

« Malgré les défis posés par les conditions climatiques et le contexte économique, La Financière agricole a su faire preuve d'agilité pour soutenir les productrices et les producteurs. Grâce à une offre distinctive en gestion des risques et en financement, elle se positionne comme un partenaire stratégique pour les entreprises agricoles. Fidèle à sa mission, elle œuvre activement pour une agriculture durable. »

M. Stéphane Labrie, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

Liens connexes

SOURCE La Financière agricole du Québec

Renseignements: Karine Groleau, conseillère en communication et en relations publiques, 418 834-6866, poste 6559, Joindre les relations médias par courriel, https://www.fadq.qc.ca/nous-joindre/joindre-les-relations-medias-par-courriel