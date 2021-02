Programme d'appui aux collectivités - Québec investit plus de 8 M$ pour l'attraction et l'intégration des personnes immigrantes dans les régions

MONTRÉAL, le 22 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Nadine Girault, lance aujourd'hui un appel de propositions dans le cadre du Programme d'appui aux collectivités (PAC) qui vise à soutenir les actions menées dans toutes les régions du Québec pour favoriser l'intégration citoyenne et la pleine participation, en français, des personnes immigrantes à la vie collective.

Cet appel de propositions s'inscrit dans le Volet II du PAC, destiné aux organismes à but non lucratif (OBNL) et aux coopératives. Il vise autant la réalisation de projets locaux que la réalisation de projets à portée multirégionale, nationale ou sectorielle, en cohérence avec les priorités des acteurs municipaux.

Depuis deux ans, le gouvernement a investi de façon importante afin de permettre à un nombre croissant de personnes et de familles immigrantes de choisir de s'installer et de demeurer en région. Pour y arriver, un vaste déploiement régional a été réalisé sur l'ensemble du territoire québécois, par la mise en place de six directions régionales et de 72 points de services. Les directions régionales occuperont un rôle central dans l'atteinte des objectifs du PAC et dans tous nos efforts visant à connaître des succès en immigration partout au Québec.

Les projets du Volet I du PAC sont sélectionnés

L'appel de propositions pour le Volet I du programme, destiné aux municipalités et aux municipalités régionales de comté (MRC) de toutes les régions du Québec, est maintenant terminé. En tout, 68 projets ont été retenus, 76 municipalités et MRC recevront un soutien financier pour une enveloppe globale de 7,08 M$.

Citation :

« Grâce au nouveau Programme d'appui aux collectivités, nous renforçons nos outils visant à accueillir et à favoriser un établissement durable en région des personnes et des familles immigrantes. Nous voulons qu'elles puissent participer pleinement, en français, à la vitalité de toutes nos régions et qu'elles contribuent à la relance économique du Québec. Ce programme, dont le volet 2 soutient les OBNL et les coopératives qui participent chaque jour à la réussite des personnes immigrantes, s'ajoute aux moyens préconisés par notre gouvernement afin de favoriser leur intégration au marché du travail et à la vie collective. Ainsi, le Québec pourra compter sur ces réussites qui seront profitables autant pour les personnes immigrantes que pour les collectivités qui les accueillent. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants :

Le PAC se décline en deux volets. Le premier volet finance des projets élaborés par les villes de Montréal et de Québec, les municipalités régionales de comté ainsi que les municipalités locales. Un appel de propositions portant sur ce volet a été lancé en octobre 2020.

Le deuxième volet s'adresse aux OBNL et aux coopératives dont les projets incluent la promotion de relations interculturelles harmonieuses et la tenue de rencontres interculturelles entre Québécoises et Québécois de toutes les origines.

C'est aujourd'hui que l'appel de proposition du volet 2 est lancé à l'intention des OBNL et des coopératives.

L'enveloppe totale du PAC est de 16,3 M$. Une partie de ce montant, soit 8 M$, est déjà engagée dans les partenariats en cours. Les nouveaux projets du volet 2 disposent donc d'un montant de plus de 8 M$ pour 2020-2021.

Le PAC remplace le Programme Mobilisation-Diversité (PMD), qui était en place depuis avril 2012. Avec l'évolution des besoins des régions, notamment en matière de main-d'œuvre et en ce qui a trait au déploiement du Ministère dans le territoire québécois, une refonte du PMD était devenue nécessaire.

Lien connexe :

Pour des informations supplémentaires sur le PAC, veuillez visiter la page Web suivante : https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/partenaires/programmes-integration/appui-collectivites/index.html

