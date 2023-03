Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales - Près de 3 M$ à la Ville de Grande-Rivière pour la mise aux normes de sa caserne de pompiers

GRANDE-RIVIÈRE, QC, le 17 mars 2023 /CNW/ - Dans le cadre d'une tournée des régions la menant en Gaspésie, la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, ainsi que le député de Gaspé, M. Stéphane Sainte-Croix, annoncent qu'une somme de 2 886 404 $ est accordée à la Ville de Grande-Rivière pour la mise aux normes de la caserne de pompiers desservant son territoire ainsi que celui de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Ce projet poursuit l'objectif du gouvernement du Québec de prioriser le développement et la vitalité socioéconomiques des municipalités et des régions.

Au terme du projet, le bâtiment situé au 139, rue du Parc sera utilisé comme caserne de pompiers. Les travaux, déjà en partie réalisés, comprennent plusieurs éléments de mise à niveau et de rénovation. Il est également prévu que le bâtiment abritant la caserne soit pourvu de signalisation, afin de favoriser le déplacement sécuritaire des camions.

Contribuer à offrir des infrastructures qui répondent aux besoins de la population est source de fierté pour notre gouvernement. Cette annonce représente bien notre volonté d'être à l'écoute des municipalités et de leurs citoyennes et citoyens afin de créer des environnements agréables et sécuritaires. Je suis très heureuse de mon passage en Gaspésie aujourd'hui aux côtés de mon collègue et des gens de la Ville. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« À Grande-Rivière, comme ailleurs, la caserne de pompiers est directement associée à la sécurité de la population. C'est pourquoi, à mes yeux, l'aide qu'on annonce est très concrète; elle témoigne de l'importance que notre gouvernement accorde à cet aspect, par l'entremise de services municipaux de qualité. Je tiens d'ailleurs à souligner l'implication et la proactivité du conseil et de l'équipe municipale de la Ville de Grande-Rivière, sans qui ce projet n'aurait pu voir le jour. »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé

« La nouvelle caserne de pompiers dans notre municipalité répondra à l'ensemble des problématiques soulevées par l'étude d'optimisation de l'offre de services en sécurité incendie de la MRC du Rocher-Percé déposée en 2018. Le manque d'espace pour les véhicules d'urgence et les équipements, ainsi que l'absence d'espaces communs, d'installations sanitaires fonctionnelles, de zones de décontamination et d'une salle de formation adaptés aux besoins de notre dynamique brigade seront bientôt choses du passé. »

Gino Cyr, maire de Grande-Rivière

