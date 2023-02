Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales - Plus de 2,6 M$ pour des infrastructures municipales à Saint-Jean-de-Dieu

SAINT-JEAN-DE-DIEU, QC, le 2 févr. 2023 /CNW Telbec/ - La députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Mme Amélie Dionne, annonce, au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, qu'une somme de 2 683 860 $ provenant du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM) a été accordée à la Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu pour l'agrandissement de son garage municipal et la construction d'un abri à abrasifs.

Relocalisé dans le bâtiment de l'ancienne caserne, le nouveau garage municipal aura une superficie approximative de 825 mètres carrés. À terme, le rez-de-chaussée du bâtiment comprendra, entre autres, une fosse de réparation mécanique, une aire d'entreposage des véhicules, un bureau administratif et une salle pour le personnel incluant une cuisine. À la mezzanine, on trouvera un espace de rangement. La mise en place d'un abri à abrasifs de type mégadôme est également prévue, ainsi que l'aménagement du site et l'installation de bornes lumineuses.

Citations :

« En procédant à l'agrandissement de son garage, la Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu investit dans l'efficacité de ses infrastructures. Avec la construction de l'abri à abrasifs, on vient aussi répondre à une préoccupation quant aux rejets de contaminants provenant du sel de voirie. Je suis heureuse que ce projet puisse aller de l'avant et fière du résultat auquel nous sommes parvenus grâce à cette belle collaboration avec l'équipe de Saint-Jean-de-Dieu. »

Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata (incluant Les Basques)

« C'est toujours avec fierté que notre gouvernement soutient les municipalités dans l'optimisation de leurs infrastructures collectives. L'investissement dont bénéficiera Saint-Jean-de-Dieu dans le cadre du PRACIM s'inscrit d'ailleurs en ce sens. Je salue le travail des personnes impliquées dans la réalisation de ce projet. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« L'aide financière reçue du gouvernement par le biais du PRACIM pour la construction de notre garage municipal est très appréciée. Notre bâtiment actuel, construit dans les années 60, est devenu au fil des ans complètement inadéquat, cumulant des problèmes d'isolation, de fenêtres et de portes. Avec ce nouveau bâtiment, nos employées et employés travailleront dans un meilleur environnement. Au nom du conseil municipal ainsi que de toute la population, nous remercions le gouvernement pour cette généreuse subvention. »

Jean-Claude Malenfant, maire de Saint-Jean-de-Dieu

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2022-2032. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,4 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le PRACIM a été lancé le 13 avril dernier. Ce programme poursuit les mêmes objectifs que son prédécesseur, le RÉCIM, en étant toutefois plus généreux et accessible, notamment grâce à son enveloppe de 600 millions de dollars.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Renseignements: Sources : Léonie Bernard-Abel, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 418 999-1939, [email protected]; Amélie Martineau, Attachée politique, Bureau de la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, 418 551-0975; Information : Équipe des relations de presseDirection des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746