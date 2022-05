Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales - Plus de 1,6 M$ pour un nouveau garage municipal à Saint-Justin

SAINT-JUSTIN, QC , le 24 mai 2022 /CNW Telbec/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, le député de Maskinongé, M. Simon Allaire, est fier d'annoncer qu'une somme de 1 605 708 $ est accordée à la Municipalité de Saint-Justin pour la construction d'un garage municipal.

Le nouveau bâtiment, d'une superficie d'environ 700 mètres carrés répartie sur deux niveaux, sera divisé en trois aires distinctes. L'une sera réservée au Service de sécurité incendie, l'autre au Service de la voirie, et la dernière à l'entrepôt municipal. Chacune de ces aires aura accès à un espace de garage avec portes. Le rez-de-chaussée comprendra notamment ces trois espaces de garage, une buanderie, une conciergerie, un atelier et deux salles de toilettes avec des douches pour la décontamination. Au niveau de la mezzanine seront aménagés une pièce pour les employés incluant une cuisinette ainsi qu'un bureau administratif.

Citations

« Notre gouvernement investit dans les infrastructures municipales, puisqu'elles ont une incidence directe sur la qualité des milieux de vie des citoyennes et citoyens. Le soutien de plus de 1,6 M$ annoncé aujourd'hui s'inscrit dans cette volonté. Je me réjouis de la collaboration entre le gouvernement et la Municipalité de Saint-Justin pour la réalisation de ce nouveau garage. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Je suis heureux de l'aide qui est octroyée à Saint-Justin, puisque je sais que ce projet est attendu dans la municipalité. Cette nouvelle infrastructure moderne et sécuritaire contribuera au bon fonctionnement des services municipaux dont bénéficie la population. Je partage la fierté de celles et ceux qui ont travaillé à la réalisation de ce projet. »

Simon Allaire, député de Maskinongé

« La Municipalité de Saint-Justin est très heureuse de bénéficier du PRACIM. La subvention accordée par le gouvernement du Québec nous permettra de faire une importante mise à jour de nos infrastructures municipales pour la voirie locale de même que pour notre service incendie. Le regroupement de ces services municipaux à l'intérieur d'un nouveau bâtiment contribuera à offrir de meilleurs services aux citoyennes et aux citoyens. »

François Gagnon, maire de Saint-Justin

Faits saillants

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2022-2023. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,4 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le PRACIM a été lancé le 13 avril dernier. Ce programme poursuit les mêmes objectifs que son prédécesseur, le RÉCIM, en étant toutefois plus généreux et accessible, notamment en raison de son enveloppe de 600 millions de dollars.

Liens connexes

