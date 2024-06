Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec accorde plus de 4,4 M$ à Contrecœur

CONTRECŒUR, QC, le 12 juin 2024 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la ministre de la Famille, ministre responsable de la région de la Montérégie et députée de Verchères, Mme Suzanne Roy, est fière d'annoncer qu'une somme de 4 420 000 $ a été accordée à la Ville de Contrecœur pour la construction d'une caserne de pompiers.

Le bâtiment sera doté de deux aires de garage comprenant au total huit portes. À l'intérieur de la caserne, on trouvera notamment une salle de décontamination, un espace de rangement des équipements, des vestiaires, des dortoirs, des bureaux administratifs, une salle de formation, une cuisine ainsi que des pièces utilitaires. Quelques travaux sont aussi prévus à l'extérieur tels que l'aménagement paysager et l'ajout d'un stationnement de 26 places.

« C'est toujours avec plaisir que je constate que des projets en infrastructures se réalisent partout au Québec. Les centres communautaires, les casernes, les garages et les bureaux municipaux participent à rendre les milieux de vie plus attractifs et dynamiques. Notre gouvernement est fier de contribuer à ce que ces projets voient le jour grâce aux soutiens financiers qu'on apporte notamment avec le programme PRACIM. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Je me réjouis de la construction de la nouvelle caserne de pompiers, qui sera bénéfique pour la population et le Service de sécurité incendie de la Ville. Le bâtiment moderne deviendra assurément un lieu de travail plus agréable et efficace pour tout le personnel. Merci à tous ceux qui se sont impliqués de près ou de loin dans ce projet, et félicitations pour votre remarquable proactivité! »

Suzanne Roy, ministre de la Famille, ministre responsable de la région de la Montérégie et députée de Verchères

« Depuis une dizaine d'années, de nombreuses préoccupations ont alimenté les discussions, comme l'augmentation de la population, mais aussi le développement commercial et industriel. La sécurité de nos citoyens et de nos pompiers est très importante, et c'est la raison pour laquelle nous allons de l'avant avec la nouvelle caserne. Au nom des membres du conseil municipal de la Ville de Contrecœur, nous remercions le gouvernement du Québec pour sa contribution. »

Maud Allaire, mairesse de Contrecœur

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2024-2034. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le PRACIM vise à soutenir l'amélioration, l'ajout, le remplacement et le maintien de bâtiments municipaux. Il prévoit notamment une majoration de l'aide financière pour les municipalités de plus petite taille de même que pour celles qui se regroupent pour concrétiser des projets communs visant à offrir des services à leur population.

Soulignons que l'aide financière comprend une bonification de 8 % du taux de base puisque le projet sera réalisé avec une structure principale en bois. Cette majoration découle de la mise en œuvre de la Politique d'intégration du bois en construction, qui favorise l'utilisation de ce matériau en raison de ses nombreux bénéfices économiques, sociaux et environnementaux.

