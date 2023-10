Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec accorde plus de 2,2 M$ à L'Ascension

L'ASCENSION, QC, le 13 oct. 2023 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la députée de Labelle, Mme Chantale Jeannotte, est fière d'annoncer qu'une somme de 2 256 660 $ a été accordée à la Municipalité de L'Ascension pour l'agrandissement et la réfection du bâtiment abritant la caserne de pompiers et le garage municipal.

La Municipalité effectuera divers travaux dont l'aménagement de nouvelles cloisons intérieures, la mise aux normes des systèmes de plomberie, d'éclairage, de ventilation et d'électricité, ainsi que le remplacement de fenêtres. À terme, l'édifice logera un garage municipal avec quatre portes, une caserne de pompiers comprenant trois portes, des bureaux administratifs, une salle pour le personnel, un espace entrepôt ainsi qu'un magasin. L'aménagement paysager est aussi prévu.

« Notre gouvernement est en action pour assurer la vitalité des municipalités et des régions, et l'annonce d'aujourd'hui le prouve une fois de plus. Le soutien de plus de 2,2 millions de dollars octroyé à L'Ascension contribuera à moderniser des infrastructures importantes pour la collectivité. Je suis fière de cette belle collaboration avec la Municipalité et la remercie pour son implication. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« L'agrandissement et la réfection de cet édifice, c'est un projet majeur pour L'Ascension! Je suis heureuse de savoir que la population pourra non seulement bénéficier des installations prévues dans le nouveau garage municipal, mais aussi compter sur une caserne de pompiers plus moderne. Félicitations à tous ceux et celles qui ont déployé les efforts nécessaires pour l'aboutissement de ce projet. »

Chantale Jeannotte, députée de Labelle

« Je suis heureux de l'annonce de ce nouveau garage municipal et de la transformation de la caserne de pompiers, car cela nous permettra de mieux répondre aux besoins de la communauté pour des générations à venir. Notons qu'une section commune du projet sera dotée de toilettes, de douches-dortoirs et d'équipements qui seront utilisés en cas de sinistre. Tout cela est rendu possible grâce à une subvention substantielle du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, que je remercie pour son implication. »

Jacques Allard, maire de L'Ascension

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2023-2033. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le PRACIM vise à soutenir l'amélioration, l'ajout, le remplacement et le maintien de bâtiments municipaux. Il prévoit notamment une majoration de l'aide financière pour les municipalités de plus petite taille de même que pour celles qui se regroupent pour concrétiser des projets communs visant à offrir des services à leur population.

