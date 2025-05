Le gouvernement du Québec accorde plus de 13 M$ à Sherbrooke pour ses infrastructures d'eau

SHERBROOKE, QC, le 5 mai 2025 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la députée de Saint-François, Mme Geneviève Hébert, a confirmé aujourd'hui qu'une somme de 13 186 800 $ a été accordée à la Ville de Sherbrooke pour des travaux d'infrastructures d'eau. Ce montant provient de l'enveloppe de 41 788 919 $ allouée à la ville de Sherbrooke dans le cadre du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) 2023.

L'aide permettra le renouvellement de plus de 3 200 mètres de conduites d'eau potable, d'eaux pluviales et d'eaux usées. Les travaux auront notamment lieu sous les rues du Curé-LaRocque, Haig, Moore, Rioux, Lincoln, Fairmount, du Fédéral, de Cambrai, des Ormes et Dufferin.

« À Sherbrooke, comme partout au Québec, notre gouvernement est fier d'accompagner les municipalités dans la réalisation de projets porteurs pour leurs communautés, notamment ceux visant à améliorer les infrastructures d'eau collectives. C'est une question de qualité des services offerts à la population, ainsi que de préservation de notre précieuse eau. Merci aux gens de la Ville pour leur proactivité dans ce dossier! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« En tant que députée de la région, je me réjouis de voir ce projet d'envergure se concrétiser. Il s'agit de travaux essentiels non seulement pour garantir un accès à l'eau potable de qualité et une meilleure gestion des eaux usées, mais aussi pour soutenir la croissance et le développement de la ville. Au bout du compte, c'est la population qui est la véritable bénéficiaire, et ça ne peut qu'être positif. »

Geneviève Hébert, députée de Saint-François

« Le financement du PRIMEAU est l'un des outils dont nous disposons pour relever les défis liés au vieillissement de nos infrastructures d'eau. Ce soutien permettra de moderniser ces équipements essentiels et de répondre aux besoins croissants de notre ville. Il est nécessaire de s'atteler à rattraper le retard dans les investissements pour le maintien et le développement de nos infrastructures, et nous devons poursuivre le travail en ce sens pour la vitalité future de Sherbrooke. »

Évelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) 2023, qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2025-2035. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Afin de sensibiliser la population à la cascade d'impacts découlant de la surconsommation de l'eau potable et de la mobiliser à cet égard, le MAMH a déployé la campagne « Votre eau, c'est notre eau à tous » à l'intention des municipalités. Des outils de communication à leur usage sont d'ailleurs disponibles en ligne.

