Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec accorde plus de 1 M$ à Ivry-sur-le-Lac pour son hôtel de ville

IVRY-SUR-LE-LAC, QC, le 19 août 2024 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la ministre responsable de l'Habitation et députée de Bertrand, Mme France-Élaine Duranceau, est fière d'annoncer qu'une somme de 1 051 050 $ a été accordée à la Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac pour la construction de son hôtel de ville.

Le nouveau bâtiment comporte deux niveaux, et sa superficie totalise approximativement 150 mètres carrés. Le projet comprenait l'aménagement de bureaux, dont certains à aire ouverte, de salles de conférences, d'une salle de conseil et d'espaces utilitaires ainsi que, à l'extérieur, l'aménagement paysager et la remise en état du stationnement.

Citations :

« Le gouvernement du Québec soutient les municipalités de toutes les tailles pour la mise en œuvre de projets qui leur permettent notamment de construire ou de pérenniser leurs infrastructures collectives. Avec la contribution de plus de 1 million de dollars octroyée à Ivry-sur-le-Lac, nous honorons encore une fois cet engagement et appuyons la Municipalité dans l'optimisation de son hôtel de ville. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Je suis très heureuse que notre gouvernement épaule Ivry-sur-le-Lac dans ses différents projets. Avec cette infrastructure complètement modernisée, le personnel de la Municipalité aura dorénavant un lieu de travail plus fonctionnel et sécuritaire, lui permettant par le fait même de répondre encore mieux aux besoins de la population. Bravo à tous les partenaires de cette belle réalisation! »

France-Élaine Duranceau, députée de Bertrand et ministre responsable de l'Habitation

« Cette nouvelle construction, sur laquelle l'équipe administrative et le conseil municipal ont travaillé d'arrache-pied ces deux dernières années, est l'aboutissement d'un projet fort attendu par la communauté et qui permettra de mieux servir les citoyens et citoyennes. »

André Ibghy, maire d'Ivry-sur-le-Lac

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2024-2034. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le PRACIM vise à soutenir l'amélioration, l'ajout, le remplacement et le maintien de bâtiments municipaux. Il prévoit notamment une majoration de l'aide financière pour les municipalités de plus petite taille de même que pour celles qui se regroupent pour concrétiser des projets communs visant à offrir des services à leur population.

