Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec accorde plus de 1,4 M$ à Saint-Elphège

SAINT-ELPHÈGE, QC, le 11 juin 2024 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, le député de Nicolet-Bécancour, M. Donald Martel, est fier d'annoncer qu'une somme de 1 453 140 $ a été accordée à la Municipalité de Saint-Elphège pour la construction d'un garage et de bureaux municipaux.

Le bâtiment, construit en bois, aura une superficie approximative de 400 mètres carrés. Les travaux comprennent l'aménagement d'une aire de garage avec une grande porte et deux portes de service, d'une salle d'archives, de bureaux, d'une salle de conférence avec un espace cuisine, de deux toilettes et de pièces utilitaires.

Citations :

« Les infrastructures collectives sont importantes dans nos milieux de vie, et notre gouvernement est fier de soutenir les municipalités pour la réalisation de projets comme celui de Saint-Elphège. Je suis heureuse que nous y investissions plus de 1,4 million de dollars pour mettre à la disposition du personnel et de la communauté un bâtiment moderne qui répond à leurs besoins. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Je suis toujours heureux de participer à une annonce comme celle d'aujourd'hui, qui permettra à Saint-Elphège de bénéficier d'un bâtiment fonctionnel et accessible et qui contribuera, en même temps, à maintenir la vitalité de la municipalité. Voilà un bel exemple de collaboration entre notre gouvernement et le milieu municipal! »

Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour

« En mon nom et au nom du conseil municipal de Saint-Elphège, je tiens à remercier le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour son excellente collaboration. Nos bureaux municipaux avaient besoin d'une cure de jouvence, et cette aide financière nous permettra non seulement de les mettre au goût du jour, mais aussi de centraliser nos services et nos équipements afin que le tout soit des plus accueillants pour les citoyennes et citoyens. Ce projet est bien plus qu'un simple bâtiment; il constitue un lieu de travail sécuritaire pour nos employées et employés. »

Mario Lefebvre, maire de Saint-Elphège

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2024-2034. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le PRACIM vise à soutenir l'amélioration, l'ajout, le remplacement et le maintien de bâtiments municipaux. Il prévoit notamment une majoration de l'aide financière pour les municipalités de plus petite taille de même que pour celles qui se regroupent pour concrétiser des projets communs visant à offrir des services à leur population.

Soulignons que l'aide financière comprend une bonification de 8 % du taux de base puisque le projet sera réalisé avec une structure principale en bois. Cette majoration découle de la mise en œuvre de la Politique d'intégration du bois en construction, qui favorise l'utilisation de ce matériau en raison de ses nombreux bénéfices économiques, sociaux et environnementaux.

