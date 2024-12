Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales - Des travaux au Mont Édouard présélectionnés pourune aide financière de près de 300 000 $

L'ANSE-SAINT-JEAN, QC, le 6 déc. 2024 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, et le député de Dubuc, M. François Tremblay, sont heureux d'annoncer que le projet de reconstruction d'espaces communautaires au Mont Édouard, une initiative de la Municipalité de L'Anse-Saint-Jean, a été présélectionné pour une aide financière pouvant atteindre 296 060 $.

Rappelons que les travaux prévus dans le cadre du projet font suite à l'incendie qui a malheureusement ravagé le chalet de ski le 31 mai 2024.

L'Anse-Saint-Jean dispose de 12 mois pour octroyer des contrats de services professionnels, et de 24 mois pour faire parvenir au gouvernement du Québec les renseignements requis afin de réaliser l'analyse définitive du projet, qui pourra mener à la signature de la promesse d'aide financière.

Citations :

« Dans la région, nous avons tous été touchés par les dégâts causés par l'incendie du chalet de ski du Mont Édouard, au printemps dernier. On sait que les infrastructures collectives comme celles-ci, qui servent également d'espaces communautaires, contribuent à la qualité des milieux de vie et à leur attractivité. On sait aussi combien le Mont Édouard est un lieu important pour L'Anse-Saint-Jean et les environs. Ce projet pourrait certainement être l'élément déclencheur qui permettra au Mont Édouard de se relever de cette épreuve et de se reconstruire. Je suis donc très heureuse de cette belle nouvelle qu'on annonce avant les Fêtes! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Le Bas-Saguenay tire sa force des efforts concertés de cinq communautés limitrophes. Quand une petite municipalité de l'écosystème souffre, ses voisines le ressentent. Pour L'Anse comme pour les autres qui composent la vaste Dubuc, avec des besoins criants distincts, nous devons agir avec imputabilité et équité. Ici, ma collègue ministre régionale réalise un autre tour de force! »

François Tremblay, député de Dubuc

Faits saillants :

Une partie des travaux prévus par la Municipalité a été reconnue admissible par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) à son Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2024-2034. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du MAMH.

La Municipalité pourra par ailleurs utiliser l'enveloppe dont elle dispose dans le cadre du Programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec (TECQ) 2024-2028 pour son projet, dans le respect des règles et normes de ce programme, notamment l'ordre des priorités.

