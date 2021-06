Programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux - Un soutien attendu pour les infrastructures municipales en région, estime l'UMQ

MONTRÉAL, le 17 juin 2021 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) salue la création du Programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux (PRABAM), annoncé aujourd'hui par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, madame Andrée Laforest.

Pour l'Union, le soutien de 90 millions $ offert aux municipalités de 5 000 habitants et moins dans le cadre du programme survient à un moment opportun, alors que plusieurs municipalités moins populeuses en région sont aux prises avec des besoins d'investissement importants pour améliorer leurs infrastructures municipales et communautaires.

« La mise sur pied du PRABAM, exclusivement réservé aux plus petites municipalités, constitue une excellente nouvelle, alors que les régions souhaitent participer activement à la relance économique. Il faut rappeler que l'UMQ avait proposé dans son Plan de relance économique municipal l'an dernier de diversifier les cibles d'investissement des programmes d'infrastructures en élargissant les critères d'admissibilité pour les projets municipaux prévus aux plans triennaux d'immobilisations. Ce programme répond directement à cette demande. », a déclaré monsieur Daniel Côté, président de l'UMQ et maire de Gaspé.

« Grâce à la création du PRABAM, les municipalités moins populeuses disposeront d'un outil additionnel pour financer des travaux de rénovation ou de construction de centres et salles communautaires, hôtels de ville, casernes de pompiers, garages ou entrepôts municipaux. Pour les plus petites communautés, il s'agit d'infrastructures névralgiques, qui constituent des lieux de rassemblement pour les citoyennes et citoyens ou qui permettent d'offrir des services de proximité essentiels. J'invite les municipalités de 5 000 habitants et moins à investir judicieusement les sommes qui leur seront allouées. C'est une excellente nouvelle pour les régions! », a ajouté monsieur Joé Deslauriers, président du Caucus des municipalités locales de l'UMQ et maire de Saint-Donat.

Rappelons que l'UMQ a lancé, en mai 2020, un Plan de relance économique municipal. Le document propose une trentaine de mesures ciblées et structurantes regroupées autour de quatre axes stratégiques d'intervention : le développement durable, la mise en chantier des projets d'infrastructure, la vitalité des municipalités et des régions et le soutien aux commerces de proximité et aux entreprises.

