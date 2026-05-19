Pont Jean-Baptiste-Legardeur (R-138), à Repentigny et à Montréal - Travaux de réparation de la piste cyclable, du 24 mai à la fin de juillet

LAVAL, QC, le 19 mai 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable annonce le début des travaux de réparation et de peinture de la structure d'acier de la piste cyclable adjacente au pont Jean-Baptiste-Legardeur (route 138) reliant les villes de Montréal et de Repentigny. Ces travaux débuteront le 24 mai et se poursuivront jusqu'à la fin de juillet. Ces interventions visent principalement à améliorer la sécurité de la piste cyclable et à rétablir complètement ce lien à la mobilité active.

Gestion de la circulation

Pont Jean-Baptiste-Legardeur (R-138) : maintien de la circulation. (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

Pont Jean-Baptiste-Legardeur (R-138), entre l'île Bourdon et la rue Trudeau à Repentigny :

Une seule voie ouverte par direction en tout temps du 24 mai à la fin de juillet.

La piste cyclable sera déviée sur la voie de droite, en direction est. Les cyclistes sont invités à ralentir et à marcher à côté de leur vélo aux approches de la déviation de la piste. Durant les travaux, des signaleurs seront présents afin d'assurer la sécurité et la gestion de la circulation pour les cyclistes et les piétons.

La limite de vitesse pourrait être réduite à 50 km/h dans la zone de chantier.

Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements.

Le Ministère remercie les usagers de la route et les citoyens du secteur pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

Pour toute question ou tout commentaire, il est possible de communiquer avec le Ministère en composant le 511 ou en allant sur la page Web Québec.ca/joindre-ministère-transports.

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724