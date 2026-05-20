Reconstruction des ponts situés sur la rue Jacques-Bédard, à Québec - Reprise des travaux au-dessus de la rivière Saint-Charles le 25 mai

QUÉBEC, le 20 mai 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que les travaux de reconstruction du pont de la rivière Saint-Charles, amorcés l'année dernière, seront finalisés à compter du 25 mai, à 9 h. Ces interventions s'échelonneront sur environ un mois. Par la suite, les travaux de reconstruction du pont situé au-dessus de la rivière Jaune, sur la rue Jacques-Bédard, se dérouleront de la fin juin jusqu'en décembre 2026. En 2027, des travaux mineurs de courte durée viendront conclure la reconstruction de ces deux structures.

Entraves et gestion de la circulation

Rue Jacques-Bédard (deux secteurs)

Au-dessus de la rivière Saint-Charles, à compter du 25 mai, à 9 h (pendant environ un mois)

Au-dessus de la rivière Jaune, de la fin juin jusqu'en décembre 2026

Fermeture complète, en tout temps ;

Détour par l'avenue du Lac Saint-Charles, la rue Delage, le chemin de la Grande Ligne et la rue Jacques-Bédard. Mise en place d'une passerelle piétonne temporaire. Les cyclistes pourront emprunter la passerelle en marchant à côté de leur vélo.



Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, il est recommandé, avant de prendre la route, de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements, et de télécharger l'application mobile Québec 511 pour activer les notifications.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration.

Pour la sécurité des usagers et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]