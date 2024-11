Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air - Près de 13,5 M$ pour soutenir le réaménagement du parc Pie-X

LAVAL, QC, le 22 nov. 2024 /CNW/ - Afin de favoriser l'accès des Lavalloises et Lavallois à des infrastructures de qualité pour multiplier les occasions de faire de l'activité physique, la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, a annoncé plus tôt aujourd'hui des investissements de près de 13,5 millions de dollars pour le réaménagement du parc Pie-X. Pour l'occasion, elle était accompagnée de M. Christopher Skeete, ministre délégué de l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme, ministre responsable de la région de Laval et député de Sainte-Rose.

Le projet comprend l'aménagement d'infrastructures telles qu'une patinoire extérieure couverte, un bâtiment de services, une zone de jeux d'eau et un parc de planche à roulettes, visant à offrir une variété d'activités récréatives pour tous les âges. Il vise également à :

reconstruire la piscine, la pataugeoire, les terrains de basketball et de soccer ainsi que les modules de jeux;

réaménager les sentiers et les passages vers le parc en assurant une accessibilité universelle;

réaliser des travaux connexes et d'aménagement général du parc.

Ces ajouts et rénovations permettront à la Ville de répondre aux besoins de sa population grandissante et d'améliorer la qualité de vie des familles lavalloises.

Citations :

« Les investissements que nous réalisons dans les infrastructures récréatives, sportives et de plein air démontrent notre engagement à améliorer le bien-être physique et mental de la population québécoise. Ils contribuent non seulement à dynamiser nos régions, mais aussi à renforcer le tissu social de nos communautés. Grâce aux nombreux projets déployés, des gens de tout âge et de partout au Québec auront désormais à leur disposition davantage d'espaces communautaires et d'aires de jeux dynamiques pour la pratique de leurs activités favorites. Je suis heureuse que la communauté de Laval puisse profiter d'un nouveau parc où diverses activités peuvent être pratiquées ».

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Je suis fier que notre gouvernement privilégie la santé et le bien-être de notre population de façon aussi concrète. Les installations sportives, récréatives et de plein air sont des éléments essentiels pour ce faire. L'annonce faite aujourd'hui par la Ville de Laval est une excellente nouvelle pour les citoyennes et citoyens qui pourront profiter de ces nouvelles infrastructures pour demeurer actifs, tout en prenant une bonne bouffée d'air. »

Christopher Skeete, ministre délégué de l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme, ministre responsable de la région de Laval et député de Sainte-Rose

« Le parc Pie-X est un investissement essentiel au cœur de Chomedey, le plus grand quartier de Laval, mais aussi celui qui a le plus de défis socioéconomiques. Nos jeunes et moins jeunes pourront profiter d'installations modernes, adaptées à toutes les générations. On y trouvera la première patinoire extérieure réfrigérée et couverte de la ville, une piscine revampée, des jeux d'eau et des terrains de pickleball qui répondront aux besoins concrets des familles. Ce projet reflète le dynamisme de Laval et incarne notre volonté de faire de notre territoire un milieu de vie exceptionnel. »

Stéphane Boyer, maire de Laval

Fait saillant : Cet investissement de 13 482 914 $ est rendu possible grâce au Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, qui permet de concrétiser une vaste gamme d'initiatives et d'ainsi répondre aux besoins variés des communautés à travers le Québec en termes d'infrastructures récréatives, sportives et de plein air.

SOURCE Cabinet de la Ministre Responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Sources : Anaïs Bolduc-Giguère, Attachée de presse de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, 581 996-6857, [email protected]; Carolanne L. Gagnon, Service des communications et du marketing, Conseiller aux affaires publiques, 450 680-2343, [email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, [email protected]