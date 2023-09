Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air - L'appel à projets pour la construction, l'aménagement, la rénovation et l'amélioration des infrastructures sportives, récréatives et de plein air est maintenant ouvert

QUÉBEC, le 5 sept. 2023 /CNW/ - Afin de favoriser l'accès des Québécoises et des Québécois à des infrastructures de qualité pour la pratique de sports, de loisirs et d'activités de plein air, Mme Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, lance aujourd'hui un appel à projets pour chacun des deux volets du Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA).

Ce programme permettra notamment aux municipalités, aux organismes à but non lucratif, aux coopératives de solidarité, aux établissements scolaires et d'enseignement supérieur ainsi qu'aux instances des Premières Nations ou Inuit de soumettre des projets. Ces derniers pourraient bénéficier d'une aide financière pouvant atteindre 66 % des coûts admissibles, jusqu'à un maximum de 20 millions de dollars pour les infrastructures sportives et récréatives (volet 1) et de 200 000 $ pour les infrastructures de plein air (volet 2).

Les candidatures doivent être déposées, selon le volet ciblé, d'ici le 5 décembre 2023 pour le volet 1 et d'ici le 5 novembre 2023 pour le volet 2.

Citation :

« Afin de maximiser les occasions pour toute la population de bouger et de se garder en santé, notre gouvernement tient à lui donner accès à des infrastructures de qualité. Il en fait une priorité. L'accessibilité, c'est une question de qualité, mais aussi de proximité. C'est pourquoi nous nous sommes engagés à soutenir massivement la construction et la mise à niveau d'infrastructures récréatives, sportives et de plein air dans toutes les régions du Québec, car nous savons que ces installations coûtent cher et demandent de façon régulière un entretien et une mise à niveau. J'invite donc les municipalités, les partenaires et les organismes admissibles à déposer leurs projets! »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Faits saillants :

Le programme comporte deux volets :

Volet 1 - Infrastructures sportives et récréatives : le volet 1 permet de financer la réalisation de projets de rénovation, de mise aux normes, de construction ou d'aménagement d'infrastructures sportives et récréatives favorisant la pratique d'activités physiques, à l'exception des infrastructures de plein air;



Volet 2 - Infrastructures de plein air : le volet 2 vise à financer la réalisation de projets d'aménagement et de mise à niveau d'infrastructures de plein air.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur le Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air et déposer un projet : http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-a-but-non-lucratif/aide-financiere/fonds-pour-le-developpement-du-sport-et-de-lactivite-physique/pafirspa/

Au Québec, on bouge! :

https://www.facebook.com/auqconbouge/

SOURCE Cabinet de la Ministre Responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Renseignements: Mathieu Durocher, Attaché de presse de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, 418 805-0233, [email protected]