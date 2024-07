Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air - Investissements en Outaouais : plus de 4,6 M$ pour soutenir la réalisation de 15 projets

GATINEAU, QC, le 3 juill. 2024 /CNW/ - Afin de favoriser l'accès des Québécoises et Québécois à des infrastructures de qualité pour la pratique de sports, de loisirs et d'activités de plein air, le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, a annoncé des investissements de 4,6 millions de dollars pour 15 projets dans la région de l'Outaouais.

Le Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air permet à une vaste gamme d'initiatives de se concrétiser et ainsi répondre positivement aux besoins variés des communautés à travers le Québec en termes d'infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Il comprend deux volets distincts. Le premier vise la rénovation, la mise aux normes, la construction ou l'aménagement d'infrastructures destinées à promouvoir l'activité physique et le second vise spécifiquement l'aménagement et la modernisation des infrastructures de plein air. Neuf projets ont été retenus dans le cadre du volet 1, alors que six sont financés par le second volet.

À l'échelle nationale, 322 projets ont été choisis, soit 202 dans le cadre du volet 1 et 120 dans le volet 2.

Citations :

« Les investissements que nous réalisons dans les infrastructures récréatives, sportives et de plein air démontrent notre engagement à améliorer la santé physique et mentale de la population. Ils contribuent fortement à dynamiser nos régions et à renforcer le tissu social de nos communautés. Ces espaces occupent une place centrale dans nos collectivités et permettent aux gens de tout âge et provenant de tous les milieux de se rassembler, de pratiquer des activités physiques, de se divertir et de profiter du terrain de jeu exceptionnel que nous offre notre magnifique territoire. Aujourd'hui, je suis ravie d'annoncer que ces 322 projets, de diverses envergures, vont non seulement contribuer à rénover et à moderniser d'actuelles infrastructures vieillissantes ou devenues désuètes au fil des ans, mais qu'ils soutiendront également la construction de nouvelles installations sécuritaires et adaptées aux besoins locaux. Je suis par ailleurs convaincue que ces investissements sont essentiels à la vitalité économique de nos régions, car de telles infrastructures jouent un rôle clé dans l'attraction de travailleuses et travailleurs de plusieurs secteurs stratégiques de notre économie, contribuant ainsi à notre vision d'un Québec fier et économiquement prospère. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Ces projets rassembleurs permettront aux municipalités de proposer à leur population des infrastructures sportives et récréatives de grande qualité. Les citoyennes et citoyens pourront ainsi pratiquer leurs activités favorites dans des installations sécuritaires. Les MRC ne manquaient pas de beaux projets cette année et je veux les rassurer, nous allons poursuivre nos efforts pour continuer de les accompagner le mieux possible dans leurs réalisations. Je me réjouis de voir notre gouvernement prendre la pratique sportive, récréative et de plein air autant au sérieux. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Lien connexe :

Au Québec, on bouge! :

Facebook https://www.facebook.com/auqconbouge/

SOURCE Cabinet de la Ministre Responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Sources : Laurence Gillot, Attachée régionale du ministre responsable de, la région de l'Outaouais, 819-598-2072, [email protected]