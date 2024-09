Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air - Investissements dans la circonscription de Brome-Missisquoi : près de 600 000 $ pour soutenir la réalisation de quatre projets

COWANSVILLE, QC, le 10 sept. 2024 /CNW/ - Afin de favoriser l'accès des habitants de Brome-Missisquoi à des infrastructures de qualité pour la pratique de sports, de loisirs et d'activités de plein air, la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et députée de Brome-Missisquoi, Mme Isabelle Charest, a annoncé des investissements de près de 600 000 $ pour quatre projets dans la circonscription.

Grâce au Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, une vaste gamme d'initiatives peuvent être concrétisées, ce qui permet de répondre positivement aux besoins variés des communautés en termes d'infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Ce programme comprend deux volets distincts. Le premier vise la rénovation, la mise aux normes, la construction et l'aménagement d'infrastructures destinées à promouvoir l'activité physique et le second vise exclusivement l'aménagement et la modernisation des infrastructures de plein air. Deux projets ont été retenus dans le cadre du volet 1 et deux autres répondaient aux objectifs du second volet du programme.

MUNICIPALITÉ/ORGANISME PROJET VOLET AIDE FINANCIÈRE Ville de Bedford Aménagement de terrains de pickleball 1 150 730 $ Ville de Dunham Aménagement d'un parc de planche à roulettes et d'une piste à rouleaux 1 197 483 $ Plein air Sutton Sentier de vélo Montagne-Village 2 200 000 $ Sentiers de l'Estrie Réfection d'une portion du sentier accédant au mont Écho 2 33 000 $ TOTAL



581 213 $

Citations :

« Les investissements que nous réalisons dans les infrastructures récréatives, sportives et de plein air démontrent notre engagement à améliorer la santé physique et mentale de la population. Ils contribuent à dynamiser nos régions et à renforcer le tissu social de nos communautés. Ces espaces occupent une place centrale dans nos collectivités et permettent aux gens de tout âge et de tous les milieux de se rassembler, de pratiquer des activités physiques, de se divertir et de profiter du terrain de jeu exceptionnel que nous offre notre magnifique territoire. Je suis très heureuse que l'ensemble de la communauté de Brome-Missisquoi puisse en profiter grâce à ces quatre projets. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et députée de Brome-Missisquoi

« La Ville de Bedford est fière de pouvoir offrir de nouveaux terrains de pickleball à la population grâce à cette aide financière du gouvernement du Québec. Ces infrastructures permettront de dynamiser notre offre de services de loisirs, tout en contribuant à améliorer les saines habitudes de vie, et ce, pour tous les groupes d'âge. Nous pourrons donc mieux répondre aux besoins croissants de nos citoyens. »

Claude Dubois, maire de la Ville de Bedford

« La construction d'une piste à rouleaux et d'un parc de planche à roulettes était attendue depuis longtemps par notre communauté. Située dans un lieu central près de l'école primaire, cette infrastructure bonifie l'offre d'activités récréatives pour les jeunes de Dunham et des environs. »

Pierre Janecek, maire de la Ville de Dunham

« Depuis plusieurs années, la communauté de vélo de montagne de Sutton rêve d'un sentier reliant le haut de sa montagne emblématique à son vibrant cœur villageois. Grâce à l'appui du gouvernement du Québec, Plein air Sutton offrira aux cyclistes un parcours sportif mettant en valeur la beauté spectaculaire de Sutton et le dynamisme de sa communauté. Ce projet, porteur tant pour la communauté locale que pour l'ensemble de la région, sera le premier du genre au Québec! »

Pascal Vinh Nguyen, directeur général de Plein air Sutton

« Ce soutien financier nous a permis de compléter la réfection d'une portion du sentier accédant au Mont-Écho, sentier très populaire depuis la pandémie et fortement détrempé suite aux nombreuses précipitations. Grâce à ce soutien, la sécurité de nos sentiers et l'expérience des randonneurs s'en trouvent améliorées. Merci pour cette aide à l'entretien de nos sentiers. »

Marie-Claire Pelletier, présidente des Sentiers de l'Estrie

Lien connexe :

Au Québec, on bouge! :

Faceebook : https://www.facebook.com/auqconbouge/

SOURCE Cabinet de la Ministre Responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Sources : Anaïs Bolduc-Giguère, Attachée de presse de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, 581 996-6857, [email protected]; Maryse Dubois, Attachée de presse, Bureau de circonscription de la députée de Brome-Missisquoi et ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, 450 266-7410, [email protected]