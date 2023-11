Programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains (TAPU) - Plus de 28 M$ disponibles pour des projets de transport actif

QUÉBEC, le 17 nov. 2023 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, M. Benoit Charette, annoncent un nouvel appel de projets relatif au Programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains (TAPU). Les organismes admissibles pourront déposer leurs demandes d'aide financière d'ici le 12 janvier 2024. Les projets doivent encourager la population à opter pour la mobilité active en milieu urbain.

Les sommes accordées grâce au programme TAPU permettent notamment :

d'assurer le développement de réseaux piétonniers et cyclables efficaces, concurrentiels et complémentaires par rapport aux autres modes de transport en milieu urbain;

d'améliorer la sécurité et la quiétude des piétons et des cyclistes en développant des infrastructures conformes aux normes de conception et de signalisation en vigueur;

de développer l'offre de vélos en libre-service (réguliers ou assistés) dans les milieux urbanisés.

Les projets financés par l'intermédiaire du TAPU sont cohérents avec le Plan d'action en sécurité routière 2023-2028 puisqu'ils contribuent à améliorer l'offre d'infrastructures cyclables sécuritaires et à protéger les usagers plus vulnérables lors de leurs déplacements. Dévoilé en août dernier par la ministre, ce plan, inspiré de la Vision zéro, présente 27 mesures pour réduire le nombre d'accidents sur le réseau routier, ainsi que leur gravité.

De plus, le Plan pour une économie verte 2030 du gouvernement du Québec incite la population québécoise à privilégier les modes de transport alternatifs à l'auto-solo en privilégiant les transports actifs, tel que la bicyclette et la marche. En plus de contribuer à la lutte contre les changements climatiques, le transport actif est bénéfique pour la santé et souvent plus économique. Rappelons que le gouvernement du Québec a bonifié le programme de 68 M$ cette année, ce qui porte l'enveloppe totale à 144 M$.

Citations

« Je me suis engagée à soutenir davantage les municipalités dans le financement d'infrastructures favorables au transport actif sécuritaire dans notre Plan d'action sur la sécurité routière 2023-2028. Ce nouvel appel de projets démontre, une fois de plus, que nos actions suivent notre vision. Ces projets permettent la mise en place d'infrastructures de transport actif et collectif, et facilitent le transfert modal vers des moyens de transport plus verts. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Ce programme intégré dans le Plan pour une économie verte 2030 est un levier essentiel pour encourager la mobilité active en milieu urbain. La création de réseaux piétonniers et cyclables sûrs et efficaces contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à l'amélioration de la qualité de vie. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

Faits saillants

Pour l'année 2023-2024, le programme TAPU a permis de soutenir 72 projets, dont la majorité ont été réalisés cet été, pour un total de 27,9 M$.

Les organismes suivants sont admissibles :

les municipalités ou les municipalités régionales de comté (MRC);



les communautés métropolitaines de Montréal et de Québec;



les conseils d'arrondissement ou les conseils d'agglomération;



les communautés autochtones;



les organismes à but non lucratif mandatés par résolution du conseil d'une municipalité, d'une MRC ou d'un conseil susmentionné pour la gestion de l'infrastructure faisant l'objet d'une demande;



les organismes responsables du transport collectif (uniquement pour les vélos en libre-service).

Le programme s'inscrit dans la mise en œuvre de la Politique de mobilité durable - 2030, notamment à l'égard de la mesure visant le soutien des municipalités dans l'adaptation des infrastructures de transport en milieu urbanisé au profit des transports actifs.

TAPU est financé principalement par le Fonds d'électrification et de changements climatiques et cadre avec l'action 1.2.1.3 du Plan pour une économie verte 2030, laquelle vise à développer le transport actif en milieu urbanisé.

Liens connexes

Programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains

Plan d'action pour la sécurité routière 2023-2028

Plan pour une économie verte 2030

Politique de mobilité durable - 2030

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

Facebook

X

Instagram

LinkedIn

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Renseignements: Sources : Maxime Roy, Directeur des communications, Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 581 989-6037; Mélina Jalbert, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, Tél. : 418 803-2351; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724