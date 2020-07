OTTAWA, ON, le 23 juill. 2020 /CNW/ - Hydro Ottawa tient à rappeler à ses clients qu'il existe du soutien financier pour les consommateurs résidentiels admissibles qui accusent du retard dans le paiement de leurs factures d'énergie en raison de la pandémie de COVID-19.

Le 13 juillet, le gouvernement provincial a lancé le Programme d'aide aux impayés d'énergie en raison de la COVID-19 (AIEC), doté d'un fonds de 9 M$, pour soutenir les clients qui éprouvent de la difficulté à régler leurs factures d'énergie.

Hydro Ottawa encourage ses clients à demander le crédit unique sur leur facture, mais aussi à vérifier les critères d'admissibilité suivants :

Le formulaire de demande du crédit unique et davantage d'information sur le Programme AIEC se trouvent sur la page Web d'Hydro Ottawa consacrée à ce programme. Lorsque les fonds de ce programme provincial seront épuisés, selon le principe du « premier arrivé, premier servi », le Programme d'aide aux impayés d'énergie en raison de la COVID-19 prendra fin.

Les petites entreprises ne seront pas en reste. Le 17 août prochain, le gouvernement provincial affectera 8 M$ au Programme d'aide aux impayés d'énergie en raison de la COVID-19 pour les petites entreprises (AIEC-PE). Les détails de ce programme seront affichés sur le site web d'Hydro Ottawa dans les prochains jours.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, Hydro Ottawa travaille en étroite collaboration avec la Commission de l'énergie de l'Ontario et le ministère de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines de l'Ontario afin de réagir aux préoccupations des clients relativement à la gestion des frais d'électricité.

Voici d'autres mesures proactives mises de l'avant par Hydro Ottawa pour soutenir ses clients :

Prolongation de l'interdiction provinciale de débranchement pour motif de non-paiement jusqu'au 31 juillet 2020, et ce, pour tous les clients résidentiels et commerciaux;

ce, pour tous les clients résidentiels et commerciaux; Arrangements de paiement flexibles offerts aux clients pour leur accorder davantage de temps pour régler le solde impayé de leur compte, s'il y a lieu; et

Rappel aux clients qui éprouvent des difficultés financières que plusieurs autres programmes d'aide financière pourraient leur être utiles.

Citation

«Les derniers mois ont été particulièrement difficiles pour notre communauté et nos clients. Que ce soit pour assurer un service d'électricité sûr et fiable pour leur résidence ou leur entreprise, ou de leur prêter une oreille attentive durant une période difficile, nous sommes là pour les aider du mieux que nous pouvons. Pour ceux et celles qui ont du mal à payer leurs factures d'électricité, nous sommes heureux d'offrir le Programme d'aide aux impayés d'énergie en raison de la COVID-19 dans l'espoir que cela leur apportera une aide financière afin qu'ils puissent se concentrer sur l'essentiel: leur santé et sécurité et celles de leurs proches. Si vous éprouvez des difficultés, veuillez contacter notre équipe afin que nous puissions vous aider à vous connecter à l'un des programmes d'aide financière dont nous disposons.» - Julie Lupinacci, dirigeante principale de l'expérience client

À propos d'Hydro Ottawa

Hydro Ottawa alimente en électricité plus de 340 000 habitations et entreprises à Ottawa et à Casselman. Elle assure depuis 100 ans un approvisionnement fiable grâce au réseau de distribution d'électricité qu'elle construit et dans lequel elle investit. Fière d'appartenir à une municipalité, Hydro Ottawa contribue au bien-être de la collectivité qu'elle dessert. Ses services novateurs aident les clients à gérer leur compte et leur consommation d'énergie. www.hydroottawa.com

SOURCE Société de portefeuille d'Hydro Ottawa Inc.

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Josée Larocque, Gestionnaire, Médias et affaires publiques, Hydro Ottawa, Tél : 613 738-5499, poste 2345, [email protected]

Liens connexes

https://hydroottawa.com/