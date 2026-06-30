Bas-Saint-Laurent - Les travaux de l'autoroute 85 entrent dans leur dernière ligne droite

QUÉBEC, le 30 juin 2026 /CNW/ - La dernière étape de mise en service de l'autoroute 85, prévue cet automne, marquera l'aboutissement d'un chantier majeur mené en plusieurs phases. De passage aujourd'hui sur le chantier, la ministre du Tourisme et députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata-Les Basques, Mme Amélie Dionne, au nom du ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Benoit Charette, a tenu à souligner cette étape déterminante vers l'ouverture de l'intégralité de ce lien autoroutier continu entre Notre-Dame-du-Portage et la frontière du Nouveau-Brunswick.

Les travaux des prochains mois se dérouleront à Saint-Honoré-de-Témiscouata et à Saint-Louis-du-Ha! Ha!. Seuls 6 km de chaussée d'autoroute restent à construire sur les 94 km que comprend l'entièreté du projet.

Cette troisième et dernière phase en cours pour réaménager la route 185 en autoroute vient finaliser un corridor routier sécuritaire et stratégique desservant de nombreuses communautés locales. Cette réalisation s'inscrit parmi les infrastructures de transport les plus importantes réalisées dans l'Est du Québec au cours des dernières décennies.

Citations

« L'autoroute Claude-Béchard est un levier important pour renforcer la sécurité routière, améliorer la fluidité des déplacements et soutenir le développement économique. Son achèvement viendra consolider un axe structurant essentiel pour le Bas-Saint-Laurent et pour le Québec tout entier. Je salue le travail de l'ensemble des intervenants investis dans ce projet depuis de nombreuses années. »

Benoit Charette, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« La fin imminente de la construction de l'autoroute 85 marque le point final d'un chantier historique très attendu. En transformant définitivement l'ancienne route 185, nous offrons enfin à nos familles, à nos travailleurs, à nos visiteurs et aux transporteurs un corridor moderne, fluide et sécuritaire. L'autoroute 85 générera aussi des retombées concrètes et durables tout en renforçant l'attractivité de nos communautés et leur développement à long terme. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata-Les Basques

« C'est un nouveau chapitre qui commence pour la région. En effectuant les travaux sur les six derniers kilomètres de ce lien autoroutier vers le Nouveau-Brunswick, nous marquons un pas important en matière de sécurité routière, d'infrastructures et de développement économique. Je salue donc les efforts qui ont été faits pour que ce projet arrive à terme. »

Mathieu Rivest, député de la Côte-du-Sud

Faits saillants

Le projet de réaménagement de la route 185 en autoroute 85 se décline en trois phases :

La phase I a été réalisée entre 2001 et 2011, dans les secteurs de Rivière-du-Loup, de Saint-Antonin, de Témiscouata-sur-le-Lac et de Dégelis.



La phase II a permis de relier les différents tronçons d'autoroute entre Témiscouata-sur-le-Lac et la frontière du Nouveau-Brunswick, entre 2010 et 2015.



La phase III est en réalisation depuis 2018, entre Saint-Antonin et Saint-Louis-du-Ha! Ha!.

La phase III du projet a été scindée en sept tronçons sur 40 km, dont les mises en service se succèdent depuis 2021.

Les travaux se poursuivent à Saint-Honoré-de-Témiscouata et à Saint-Louis-du-Ha! Ha! en vue d'une mise en service à l'automne 2026. Des travaux de parachèvement sont prévus en 2027 dans ce secteur, en périphérie de l'autoroute.

Liens connexes

Réaménagement de la route 185 en autoroute (85)

Investissements routiers, maritimes, ferroviaires et aéroportuaires 2026-2028

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SOURCE Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable

Source : Tania Michaud, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 581 998-7583, [email protected]; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]