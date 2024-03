Programme d'aide à la voirie locale - Plus de 26 M$ pour le maintien et l'amélioration des routes dans la circonscription d'Argenteuil

HARRINGTON, QC, le 1er mars 2024 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et la députée d'Argenteuil, Mme Agnès Grondin, annoncent une somme de 26 154 648 $ pour des municipalités de la MRC d'Argenteuil et la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard. Cet investissement vise à les soutenir dans leur processus d'amélioration ou de maintien des infrastructures du réseau routier local et municipal. Il est rendu possible grâce au Programme d'aide à la voirie locale (PAVL).

Plus précisément, les travaux visés comprennent la réfection de 48 km de routes et de 81 ponceaux, détaillés comme suit :

Municipalité Projet Montant Brownsburg-Chatham Réfection du chemin de la Carrière 912 049 $ Sous-total 912 049 $ Gore Réfection du chemin Cambria 4 920 886 $ Remplacement d'un ponceau sur le ch. Cambria 469 028 $ Sous-total 5 389 914 $ Grenville Réfection de la rue Queen 1 601 397 $ Sous-total 1 601 397 $ Grenville-sur-la-Rouge Réfection du chemin Harrington 1 295 499 $ Réfection du chemin de la Rivière-Rouge 3 239 495 $ Réfection des chemins Kilmar et Scotch 84 122 $ Réfection du chemin Kilmar 2 185 976 $ Réfection de plusieurs chemins 106 615 $ Sous-total 6 911 707 $ Harrington Réfection du chemin de la Rivière-Rouge 5 501 033 $ Sous-total 5 501 033 $ Mille-Isles Réfection du chemin Hammond 2 482 581 $ Réfection du chemin Tamaracouta 524 769 $ Sous-total 3 007 350 $ Saint-Adolphe-d'Howard Réfection de la montée du Val-de-Loire 2 831 198 $ Sous-total 2 831 198 $



Total 26 154 648 $

Soucieux de bien répondre aux besoins des usagers de la route, le gouvernement soutient les municipalités dans la réalisation de leurs travaux de réfection et d'entretien des infrastructures routières locales. Pour l'année 2024-2025, le gouvernement investira plus de 384 M$ dans le cadre du PAVL, répartis dans toutes les régions du Québec. Ces sommes permettront d'assurer la mobilité durable des personnes et des marchandises de manière efficace et sécuritaire sur les axes concernés.

Citations

« Notre gouvernement investit des sommes considérables pour améliorer et entretenir les routes dans toutes les régions du Québec. Notre engagement financier de plus de 384 M$ cette année est justement destiné à offrir aux Québécois des infrastructures de qualité, sécuritaires, et qui répondent à leurs besoins. Nous favorisons ainsi les déplacements des personnes et des marchandises dans notre immense territoire. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« L'amélioration du réseau routier local dans le comté d'Argenteuil est assurément une priorité pour la population. Je suis ravie que le gouvernement soit à l'écoute et reconnaisse l'importance de soutenir nos municipalités rurales qui ont la responsabilité de nombreux kilomètres de routes. Je salue les élus municipaux et leurs équipes pour les efforts qu'ils déploient pour assurer à leurs citoyens des chemins sécuritaires. L'ampleur des aides financières accordées démontre bien l'envergure des travaux qui seront effectués dans notre belle région. »

Agnès Grondin, députée d'Argenteuil

« Cette subvention permettra notamment la réfection du chemin de la Rivière-Rouge, qui croise la belle vallée de Harrington et qui suit la rivière Rouge jusqu'à Arundel. Il s'agit d'un chemin utilisé non seulement par les citoyens de Harrington, mais également par des touristes en direction de notre monastère Tam Bao Son, par les résidents des municipalités voisines et par nos producteurs forestiers et agricoles. »

Gabrielle Parr, mairesse de Harrington

Faits saillants

Le Ministère assure l'administration du PAVL par le versement d'aides financières aux municipalités en vue de la construction, de la réfection ou de l'entretien de routes et d'ouvrages d'art municipaux.

Pour l'année 2023-2024, le gouvernement du Québec a permis à plus de 1 030 bénéficiaires d'obtenir un financement pour leurs infrastructures routières.

Lien connexe

Programme d'aide à la voirie locale

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

