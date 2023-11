Programme d'aide à la voirie locale - Plus de 2 M$ à la Ville de Baie-Saint-Paul pour renforcer la résilience du rang de Saint-Placide Sud face aux inondations

BAIE-SAINT-PAUL, QC, le 24 nov. 2023 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Kariane Bourassa, ainsi que le maire de la Ville de Baie-Saint-Paul, M. Michaël Pilote, sont fiers d'annoncer un investissement de 2 099 172 $ destiné à des travaux d'envergure sur le rang Saint-Placide Sud. Ces fonds sont alloués dans le cadre du volet Rétablissement du Programme d'aide à la voirie locale (PAVL).

Ces travaux visent à améliorer le drainage du rang de Saint-Placide Sud à la suite des inondations du printemps dernier, qui ont obligé l'évacuation de 185 habitations et commerces à Baie-Saint-Paul. Les analyses postévénement ont révélé que la capacité des fossés actuels devait être améliorée.

Ce soutien financier s'inscrit dans un engagement plus vaste du gouvernement pour l'année 2023-2024, avec un investissement dépassant les 387 millions de dollars à travers le Programme d'aide à la voirie locale, couvrant l'ensemble des régions du Québec. L'objectif est d'assurer un réseau routier robuste, sécuritaire et répondant aux besoins des citoyens.

Citations

« Face aux défis des inondations à Baie-Saint-Paul et à l'impact grandissant des changements climatiques, il devient impératif d'investir dans des infrastructures robustes. Notre engagement financier de plus de 387 millions de dollars cette année est destiné à renforcer la sécurité de nos routes et à entretenir nos infrastructures. Dans ce cas précis, ces fonds contribuent également à accroître la résilience de nos communautés face aux changements climatiques et j'en suis très fière! »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Pour que Baie-Saint-Paul soit plus forte face aux aléas de la nature, il faut investir dans des routes solides. Il faut absolument rendre nos routes plus résistantes face aux changements climatiques. La nouvelle aide financière de 2,1 M$ du ministère des Transports et de la Mobilité durable pour le rang de Saint-Placide Sud démontre bien que notre priorité, c'est d'assurer la sécurité de tous nos citoyens afin qu'on ne revive pas le 1er mai dernier. »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

« J'accueille l'annonce du ministère des Transports et de la Mobilité durable confirmant une aide financière de 2,1 M$ avec beaucoup d'enthousiasme. Nous travaillerons sur un segment de 1,7 km dans le rang de Saint-Placide Sud qui a été sérieusement endommagé lors des pluies du 1er mai 2023. Il s'agit d'un secteur sensible aux intempéries. Les travaux à venir nous permettront de corriger la voie de circulation et de stabiliser les nombreux talus qui se sont affaissés lors des inondations. Notre objectif est de rendre la route sécuritaire pour l'ensemble des citoyens qui y résident. »

Michaël Pilote, maire de la Ville de Baie-Saint-Paul

Lien connexe

Programme d'aide à la voirie locale

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Renseignements: Maxime Roy, Directeur des communications, Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, 581 989-6037; Maxime Tremblay, Attaché de presse de Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Cell : 418 554-9796, [email protected]