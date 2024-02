Programme d'aide à la voirie locale - Plus de 10 M$ pour le maintien et l'amélioration du réseau routier dans la MRC de Portneuf

SAINT-RAYMOND, QC, le 29 févr. 2024 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et le député de Portneuf, M. Vincent Caron, annoncent une somme de 10 668 404 $ pour deux municipalités de la MRC de Portneuf. Ce montant vise à les soutenir dans leur processus d'amélioration ou de maintien des infrastructures du réseau routier local.

Plus précisément, les travaux visés comprennent la réfection de plus de 16 km de routes et le remplacement de 22 ponceaux dans les municipalités de Saint-Raymond et de Pont-Rouge.

Soucieux de bien répondre aux besoins des usagers de la route, le gouvernement soutient les municipalités dans la réalisation de leurs travaux de réfection et d'entretien des infrastructures routières locales. Pour l'année 2024-2025, le gouvernement investira plus de 384 M$ dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale (PAVL), dans toutes les régions du Québec. Ces sommes permettront de favoriser la mobilité durable des personnes et des marchandises de manière efficace et sécuritaire sur ces axes.

Citations

« Notre gouvernement investit des sommes importantes pour améliorer et entretenir les routes dans toutes les régions du Québec. Avec un engagement financier de plus de 384 M$ cette année, nous poursuivons notre mission d'offrir aux Québécois des infrastructures de qualité, sécuritaires et qui répondent à leurs besoins. Avec l'annonce d'aujourd'hui, nous illustrons notre volonté de garantir les déplacements des personnes et des marchandises sur les routes de notre immense territoire. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Les villes de Saint-Raymond et Pont-Rouge ont connu un développement remarquable ces dernières années et font preuve d'une proactivité exemplaire. Il est crucial de soutenir nos municipalités et de répondre à leurs besoins croissants en matière d'entretien et de réfection des infrastructures routières, comme en témoigne l'annonce de cette somme substantielle de 10 M$. J'aimerais également saluer l'excellente collaboration des autorités locales, qui partagent notre volonté commune de garantir un réseau routier sûr et efficace. »

Vincent Caron, députée de Portneuf

« Au nom du conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond et des Raymondoises et Raymondois, je remercie le gouvernement du Québec et le ministère des Transports et de la Mobilité durable pour ce soutien octroyé par l'entremise du PAVL. Cette aide financière nous permettra d'effectuer des travaux d'amélioration sur des tronçons du rang Saguenay, une route locale des plus importantes pour Saint-Raymond. »

Claude Duplain, maire de Saint-Raymond

« Je suis heureux de partager la bonne nouvelle concernant notre municipalité. Grâce au programme PAVL, nous avons obtenu une aide considérable pour améliorer nos infrastructures routières. Un montant de 3 463 864 $ a été alloué pour la réfection de la route Grand-Capsa et de la rue Dupont, tandis que 5 245 977 $ seront dédiés à la réfection du rang du Brûlé. Ces investissements contribueront grandement à rendre nos routes plus sûres et plus agréables à emprunter pour tous les résidents. »

Mario Dupont, maire de Pont-Rouge

Faits saillants

Ces sommes proviennent du programme d'aide à la voirie locale (PAVL).

Le Ministère assure l'administration du PAVL par le versement d'aides financières aux municipalités en vue de la construction, de la réfection ou de l'entretien de routes et d'ouvrages d'art municipaux.

Pour l'année 2023-2024, le gouvernement du Québec a permis à plus de 1 030 bénéficiaires d'obtenir un financement pour leurs infrastructures routières.

Lien connexe

Programme d'aide à la voirie locale

