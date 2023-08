Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique - Une offre touristique bonifiée dans les Cantons-de-l'Est grâce au soutien de 5 M$ du gouvernement du Québec au Parc aquatique de Bromont

BROMONT, QC, le 15 août 2023 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, accompagnée de la députée de Brome-Missisquoi et ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, est heureuse de confirmer l'attribution de 5 millions de dollars au Parc aquatique de Bromont, dans les Cantons-de-l'Est. Cette contribution gouvernementale est issue du Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique (PARIT), qui connaît un vif succès depuis son lancement, en juin 2021.

Cette somme permettra de réaménager et d'agrandir le secteur Lac à tarzan, une partie du parc aquatique située en montagne, et de poursuivre le développement quatre-saisons de Bromont, montagne d'expériences.

Le PARIT a été mis en œuvre par le gouvernement au plus fort de la pandémie. Doté initialement de 105 millions de dollars pour soutenir des projets d'investissement à valeur ajoutée de la part des entrepreneurs, il a été bonifié une première fois en 2022 et une deuxième en 2023. L'enveloppe totale du PARIT, qui inclut les initiatives déjà soutenues, atteint 269 millions de dollars. Depuis son lancement, 92 projets ont été appuyés.

« L'objectif de notre programme est de proposer une offre encore plus innovante et durable pour assurer la pérennité, la croissance et la compétitivité de l'industrie touristique québécoise, tant ici qu'à l'international. De plus, pour maximiser les retombées du tourisme tout au long de l'année et faire en sorte qu'il participe davantage au dynamisme de nos régions, son développement quatre-saisons est l'une des priorités de notre gouvernement. Je suis très heureuse de notre soutien et j'en profite pour saluer la vision de Bromont, montagne d'expériences. L'entreprise a toujours mené à terme ses projets ambitieux, qui sont bénéfiques pour cette belle région et ses communautés. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Depuis plus de cinq ans, Bromont, montagne d'expériences développe un centre de villégiature quatre-saisons doté d'un plan d'aménagement d'envergure. Sa vision est de devenir l'une des grandes destinations de montagne de l'est du Canada, et je suis heureuse que notre gouvernement participe financièrement à son succès. En plus de générer d'importantes retombées économiques, ce projet bonifiera l'attractivité de notre région tout en contribuant à prolonger le séjour des villégiateurs et en leur permettant de demeurer actifs durant leur passage chez nous. »

Isabelle Charest, députée de Brome-Missisquoi et ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Nous saluons l'appui financier du gouvernement du Québec au projet d'ajout de glissades à hautes sensations à notre parc aquatique. Nous sommes convaincus que ces investissements rehausseront l'expérience des amateurs de glissades d'eau, en plus de compléter l'offre de notre destination quatre-saisons. »

Charles Désourdy, président de Bromont, montagne d'expériences

Faits saillants :

L'aide accordée permettra :

de réaménager le site (aménagement paysager et aires de circulation);



d'ajouter des glissades aquatiques de nouvelle génération;



de construire un nouveau bassin d'activités en montagne;



d'aménager de nouvelles aires de repos et de détente;



d'installer un système de pompage et de filtration de dernière génération;



d'intégrer un système de contrôle d'accès automatisé.





Le troisième appel de projets du PARIT sera bientôt lancé. Les clientèles admissibles pourront soumettre leur demande par l'entremise du portail Aide financière du ministère du Tourisme, du 27 septembre au 25 octobre 2023, à 15 h 59.





Les objectifs du PARIT sont les suivants :

soutenir l'adaptation de l'offre des entreprises touristiques;



renforcer le développement et la consolidation d'attraits touristiques qui présentent un effet structurant pour leur région;



appuyer des projets qui favorisent la rétention des Québécois ou qui motivent les déplacements;



accroître la vitalité économique et sociale des communautés et des régions par le développement d'une offre touristique durable, originale et diversifiée;



augmenter l'adoption de bonnes pratiques des entreprises en matière de responsabilité sociale.

