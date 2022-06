Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique - Québec accorde 5 M$ pour développer l'offre d'activités de plein air dans Lanaudière

REPENTIGNY, QC, le 3 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'accorder un soutien de 5 millions de dollars pour le développement de l'offre d'activités de plein air dans Lanaudière. Ce projet est piloté par Loisir et sport Lanaudière en collaboration avec de nombreuses municipalités, parcs régionaux et organismes gestionnaires.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui au parc régional de l'Île-Lebel, à Repentigny.

Allouée dans le cadre du Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique , cette contribution financière soutiendra la mise en place de deux corridors de plein air (CPA), un dans les montagnes de la région et l'autre sur les rives fluviales à la confluence des rivières des Prairies, des Mille Îles et L'Assomption et du fleuve Saint-Laurent, de Terrebonne jusqu'à Berthierville.

Citations :

« Lanaudière a tout le potentiel pour s'imposer comme un paradis du plein air quatre saisons, et le projet coordonné par Loisir et sport Lanaudière, avec la collaboration des acteurs locaux, lui permettra assurément d'atteindre cet objectif. Notre gouvernement est très fier de contribuer à cette initiative d'envergure, qui générera d'importantes retombées touristiques et économiques pour les Lanaudois comme pour l'ensemble des Québécois. Je félicite tous les partenaires pour leur vision et leur engagement envers le développement de la région. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Le leadership des 17 promoteurs participants constitue pour Loisir et sport Lanaudière la première grande étape d'un mouvement de développement régional par le plein air. Soutenu par de nombreux collaborateurs sectoriels en environnement, en tourisme et en éducation, ce vaste chantier est une réponse collective à la demande générale pour une nature de qualité, accessible, sécuritaire et protégée. Le plein air peut jouer ce rôle pour l'économie du Québec. »

Bernard Thériault, président de Loisir et sport Lanaudière

« Si la région de Lanaudière jouit déjà d'un rayonnement indéniable auprès des amateurs de plein air, ce projet permettra de bonifier ses installations et de créer un produit qui saura répondre aux demandes des résidents et attirer une nouvelle clientèle internationale. À titre d'ambassadeur, je désire souligner l'engagement historique des six MRC qui ont accepté d'appuyer ce dossier ainsi que la contribution des organismes du milieu. Du fleuve aux montagnes, nous avons pu observer la force d'une communauté fière des attributs exceptionnels de son territoire et portée par une ambition commune : l'accès au plein air. »

Joé Deslauriers, maire de Saint-Donat et ambassadeur lanaudois du plein air

Faits saillants :

Loisir et sport Lanaudière orchestre ce projet auquel participent 17 promoteurs locaux, répartis dans les six MRC de la région et de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, parmi lesquels on compte des municipalités, des parcs régionaux, des organismes de plein air et de conservation ainsi que Conservation de la nature Canada .

. Ce projet constitue la première phase d'une stratégie de développement récréotouristique de la région par le plein air. Il consiste notamment :

à augmenter le nombre et la qualité de sites de plein air et de parcs, en connectant des itinéraires pour des sentiers pédestres, cyclables et nautiques, et en aménageant, entre autres, un site de ski de montagne, des aires de mise à l'eau et des sites d'observation;



à construire des bâtiments d'accueil, des belvédères, des sites de camping et des refuges de manière à améliorer la capacité d'accueil des sites;



à harmoniser la signalisation et la cartographie, et à décarboner des équipements d'entretien et de transport grâce à l'électrification;



à permettre l'homologation du premier sentier de grande randonnée de proximité périurbaine au Québec;



à soutenir la mise en place d'une éthique dite « sans trace » partout sur le territoire.

Le Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique vise à renforcer le développement et la consolidation d'attraits touristiques qui présentent un effet structurant pour leur région, qui favorisent la rétention des Québécois ou qui motivent les déplacements.

L'aide financière s'inscrit dans la mise en œuvre du Cadre d'intervention touristique 2021-2025 : Agir aujourd'hui. Transformer demain. Celui-ci vise notamment le développement et la structuration de l'offre touristique québécoise.

