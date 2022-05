Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique - Québec accorde 2,9 M$ pour la création d'un parcours immersif inspiré de la culture huronne-wendate

WENDAKE, QC, le 10 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer un soutien de 2,9 millions de dollars pour la création du parcours immersif et multimédia Onhwa' Lumina, dans la communauté huronne-wendate de Wendake, située dans la région de Québec.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, ainsi que le député de Chauveau, M. Sylvain Lévesque, en ont fait l'annonce aujourd'hui à Wendake, en compagnie du ministre responsable des Affaires autochtones, M. Ian Lafrenière.

Allouée dans le cadre du Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique, cette aide financière permettra de soutenir la construction d'installations et l'aménagement extérieur de ce nouveau parcours conçu par la firme multimédia Moment Factory, en plus de contribuer à l'acquisition de matériel technologique.

Par ce soutien, le gouvernement du Québec veut favoriser le développement d'une offre touristique encore plus riche et diversifiée à travers toutes nos régions.

Citations :

« Onhwa' Lumina est le premier projet soutenu par notre nouveau Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique. Il traduit parfaitement les ambitions que nous avions pour notre industrie touristique au moment de la création du programme. Grâce à ce soutien, nous pouvons appuyer des initiatives prometteuses comme Onhwa' Lumina, qui permettent à nos entreprises touristiques d'être des moteurs de développement économique dans toutes les régions du Québec. Je salue la vision de Tourisme Wendake, et je suis heureuse que notre gouvernement contribue au lancement de ce nouvel attrait qui aura des retombées positives non seulement pour la communauté huronne-wendate, mais aussi pour le rayonnement du Québec tout entier. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Onhwa' Lumina est un projet rassembleur qui met en lumière toute la richesse de la culture huronne-wendate. Je suis fier que le gouvernement du Québec soutienne cette initiative. À l'approche de l'été, c'est l'occasion parfaite pour les gens d'ici et d'ailleurs de découvrir ou de redécouvrir la dynamique communauté de Wendake, en plus d'en faire une destination incontournable pour les familles. Je suis convaincu que les entrepreneurs hurons-wendats saisiront ce moment pour faire en sorte que les visiteurs passent un moment inoubliable à Wendake. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones

« En plus de générer davantage de retombées économiques pour la communauté et la région de la Capitale-Nationale, Onhwa' Lumina permettra aux visiteurs d'en apprendre plus sur la riche culture huronne-wendate à travers ses mythes et légendes. Je me réjouis du soutien financier de notre gouvernement et salue Tourisme Wendake et toutes les personnes ayant contribué à la mise sur pied de ce projet porteur. »

Sylvain Lévesque, député de Chauveau

« Je salue le gouvernement pour cette aide substantielle qui nous permet de consolider le financement du parcours immersif Onhwa' Lumina, un événement signature pour l'industrie touristique et le rayonnement de Wendake. Les Hurons-Wendats ont une histoire et des traditions passionnantes à raconter, et ce déploiement artistique nous donne une occasion privilégiée pour le faire. Nous avons très hâte d'accueillir les visiteurs de l'ensemble du Québec à Wendake et de leur souhaiter la bienvenue sur notre magnifique territoire, le Nionwentsïo. »

Rémy Vincent, Grand Chef de la Nation huronne-wendat

« Tourisme Wendake est fier d'être l'initiateur de ce projet touristique de classe mondiale présentant un contenu s'adressant autant à la clientèle régionale et nationale qu'à la clientèle internationale. En plus d'être un apport majeur pour Wendake, ce projet sera porteur pour toute l'industrie touristique québécoise. »

Alain Authier, directeur général de Tourisme Wendake

Faits saillants :

Onhwa' Lumina, un projet mené par Tourisme Wendake, est un parcours immersif et multimédia en nature inspiré des mythes et symboles culturels hurons-wendats.

L'expérience d'environ 50 minutes se vivra dès la tombée du jour sur un trajet d'une longueur de 1,2 kilomètre dans le boisé Rémi .

Rémi Le parcours sera accessible 10 mois par année, soit de mai à octobre et de décembre à mars , pour une période de 10 ans. Les travaux seront réalisés au printemps 2022 pour une ouverture prévue à l'été 2022.

mars Doté d'une enveloppe initiale de 105 millions de dollars, le Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique a été bonifié de 134 millions de dollars dans le budget 2022-2023 du gouvernement du Québec.

L'aide financière s'inscrit dans la mise en œuvre du Cadre d'intervention touristique 2021-2025 : Agir aujourd'hui. Transformer demain. , qui vise à appuyer le développement de projets majeurs et de diversification.

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

Tourisme Qc (@tourisme_quebec) / Twitter

Ministère du Tourisme du Québec | Facebook

Ministère du Tourisme du Québec (MTO) | LinkedIn

Ministère du Tourisme du Québec - YouTube

SOURCE Ministère du Tourisme

Renseignements: Sources :Geneviève Gouin, Conseillère politique et attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Tél. : 514 796-9615, Courriel : [email protected]; Mathieu Durocher, Attaché de presse, Cabinet du ministre responsable des Affaires autochtones, Tél. : 514 865-8224, Courriel : [email protected], Dominique Bélanger, Attaché de presse Bureau du député de Chauveau, Tél. : 418 455-0091, Courriel : [email protected]; Renseignements :Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488