Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique - Plus de 1,3 M$ en soutien à un projet touristique dans Orford

MAGOG, QC, le 6 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le député d'Orford et adjoint parlementaire du premier ministre (volet Internet haute vitesse), M. Gilles Bélanger, est heureux d'annoncer, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, l'attribution d'une aide financière de 1 311 400 $ à l'entreprise Escapades Memphrémagog pour la consolidation d'une offre touristique quatre-saisons rattachée à son bateau Le Grand Cru.

Cette contribution gouvernementale est issue du Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique (PARIT) du ministère du Tourisme. Un peu plus tôt aujourd'hui, la ministre Caroline Proulx annonçait un investissement supplémentaire de 134 millions de dollars additionnels dans ce programme, portant ainsi l'enveloppe totale à 239 millions de dollars.

Le soutien accordé permettra à Escapades Memphrémagog de développer une application mobile optimisant l'expérience client lors des croisières, de bonifier son spectacle son et lumière, d'adapter son bateau pour répondre à une offre quatre-saisons ainsi que de construire une plateforme flottante multifonctionnelle amovible permettant la mise à sec du navire et une offre touristique complémentaire.

C'est une priorité du gouvernement du Québec de soutenir les projets d'investissements à valeur ajoutée de nos entrepreneurs, afin de déployer une offre touristique encore plus innovante et durable pour assurer la pérennité, la croissance et la compétitivité de l'industrie touristique québécoise à l'international.

« Plus que jamais, le Québec doit se démarquer et proposer une offre touristique innovante, en phase avec les attentes des voyageurs, afin de se positionner comme une destination de calibre mondial. Je sais que nos entreprises touristiques partagent cette vision et sont déterminées à contribuer au développement de ce secteur essentiel pour notre économie. Grâce au Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique, le gouvernement du Québec entend soutenir leurs ambitions et faire en sorte qu'elles deviennent de véritables vecteurs de croissance pour leur région et le Québec. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Je tiens à remercier ma collègue, la ministre Caroline Proulx, pour son appui financier accordé à la réalisation du projet de consolidation et de développement du Grand Cru, lequel a pris naissance dans l'imaginaire de l'homme d'affaires bien connu de notre région André L'Espérance, qui était déjà propriétaire du réputé train touristique Orford Express. Cet investissement du gouvernement du Québec vient soutenir les efforts constants de PAL+, une belle entreprise locale qui dynamise son offre touristique par ses initiatives et sa persévérance dans ses actions visant à tirer avantage de son environnement extraordinaire au bénéfice de toute la région! »

Gilles Bélanger, député d'Orford et adjoint parlementaire du premier ministre (volet Internet haute vitesse)

« Cette généreuse aide financière offerte par notre gouvernement permettra à Escapades Memphrémagog d'investir dans un projet qui met de l'avant la technologie, l'innovation, la pérennité des emplois et une offre touristique hivernale originale pour les visiteurs de notre magnifique région. Je suis très heureuse de cette importante annonce qui assurera la pérennité du Grand Cru et une diversité de l'offre touristique dans les Cantons-de-l'Est. »

Élyse L'Espérance, directrice générale adjointe et présidente de PAL+

Faits saillants :

Les objectifs du PARIT sont :





de soutenir l'adaptation de l'offre des entreprises touristiques;



de renforcer le développement et la consolidation d'attraits touristiques qui présentent un effet structurant pour leur région;



d'appuyer des projets qui favorisent la rétention des Québécois ou qui motivent les déplacements;



d'accroître la vitalité économique et sociale des communautés et des régions par le développement d'une offre touristique durable, originale et diversifiée;



de hausser l'adoption de bonnes pratiques des entreprises en matière de responsabilité sociale.

L'aide financière s'inscrit dans la mise en œuvre du Cadre d'intervention touristique 2021-2025 : Agir aujourd'hui. Transformer demain, qui vise à appuyer le développement de projets majeurs et de diversification.

