Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique : lancement d'un appel de projets

QUÉBEC, le 15 mai 2024 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, annonce le lancement d'un appel de projets dans le cadre du Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique (PARIT). Les clientèles admissibles pourront soumettre leur demande par l'entremise du portail Aide financière du ministère du Tourisme jusqu'au 19 juin 2024 à 15 h 59.

Le PARIT a comme objectif d'appuyer le développement et la consolidation d'une offre innovante, évolutive et durable afin d'assurer la pérennité et la compétitivité de l'industrie touristique québécoise. Le programme a été bonifié de 25 millions de dollars dans le budget 2024-2025.

Les critères de priorisation sont les suivants :

L'organisation doit : posséder un ou des documents qui témoignent de son engagement dans une démarche structurée de développement durable ou de responsabilité sociale.

Le projet doit : être en lien avec l'une des filières suivantes : l'accès à la nature, le tourisme autochtone, le tourisme hivernal, le tourisme gourmand et l'agrotourisme,



ou encore être un projet d'hébergement en appui à l'une des filières nommées précédemment;

démontrer une acceptabilité sociale, minimalement par des lettres d'appui du milieu;

être innovant et se distinguer de la concurrence, notamment en proposant un produit haut de gamme;

répondre à un objectif ou à un besoin identifié par la région et reconnu par le Ministère;

contribuer à prolonger la saison touristique;

être une composante d'une stratégie ou d'un plan de développement régional, avec preuve à l'appui.

Rappelons qu'après trois bonifications, soit en 2022, 2023 et 2024, à la suite de son lancement en 2021 dans le contexte de la pandémie, l'enveloppe totale du PARIT a atteint 294 millions de dollars. Jusqu'à maintenant, 269 millions ont été attribués à 110 projets.

Citation :

« J'invite nos entrepreneurs touristiques à soumettre leur projet dans le cadre de ce programme extrêmement apprécié. Créé pour soutenir la croissance à long terme du tourisme dans le contexte de la pandémie, il gagne en popularité lors de chaque appel de projets. Répondant pleinement aux besoins de notre industrie, il démontre l'engagement de notre gouvernement à faire du tourisme un pilier économique, et ce, dans toutes les régions du Québec. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

Les clientèles sont invitées à prendre connaissance, sur la page Web du programme, des modalités et des documents exigés lors du dépôt de leur demande. Pour toute question, elles doivent contacter le conseiller en développement touristique de leur région.





Pour être admissibles, les organisations ne doivent pas avoir été soutenues financièrement par le ministère du Tourisme lors du premier, du deuxième et/ou du troisième appel de projets. Il en va de même pour les organisations apparentées ainsi que celles qui font partie d'un projet collectif ayant déjà bénéficié de l'appui du ministère du Tourisme.





L'aide financière peut atteindre 50 % des coûts admissibles et être bonifiée jusqu'à un maximum de 10 % dans le cas des projets répondant à des critères d'écoresponsabilité.





Ce programme devrait permettre la réalisation d'investissements totalisant plus de 627,5 millions de dollars, et même davantage considérant les 25 millions supplémentaires alloués dans le dernier budget du gouvernement.





Parmi les projets soutenus, mentionnons : 5 millions de dollars à Ski Sutton, dans les Cantons-de-l'Est, pour une nouvelle remontée mécanique quadruple, la mise en place d'un système automatisé d'accès aux remontées, la création d'un parcours des arts en montagne et l'aménagement d'un belvédère ainsi que d'un secteur camping rustique et d'hébergement expérientiel; 5 000 000 $ à Concept éco-plein air Le baluchon, en Mauricie, pour augmenter sa capacité d'accueil, bonifier son offre de services et soutenir la transition vers une énergie renouvelable par l'acquisition de systèmes de chauffage aux granules; 955 500 $ au Centre international de séjour de Québec pour l'aménagement de nouveaux espaces communs, la réalisation de différents travaux de réaménagement et de mise à niveau et la restauration du patrimoine bâti et des espaces de circulation verticale.



