Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique - La ministre Caroline Proulx annonce plus de 1,1 M$ pour soutenir le développement touristique de la Côte-Nord

SEPT-ÎLES, QC, le 6 févr. 2023 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, est heureuse de confirmer l'attribution de 1 105 400 $ à Mer et monde écotours, une propriété du Conseil de la Première Nation des Innus Essipit, pour bonifier l'offre touristique de la Haute-Côte-Nord.

La ministre Proulx a fait cette annonce aujourd'hui en compagnie de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, à l'occasion d'une visite dans la région.

Cette aide financière permettra à l'entreprise de construire un pavillon d'accueil et trois hébergements avec services complets, et d'aménager un nouveau stationnement. Ce projet contribuera à prolonger la saison touristique en Côte-Nord et à mettre en valeur le tourisme responsable et durable.

Afin de favoriser une offre touristique encore plus innovante et durable, et d'assurer la pérennité, la croissance et la compétitivité de l'industrie touristique à l'international, le gouvernement du Québec appuie les projets d'investissement à valeur ajoutée des entrepreneurs québécois.

Citations :

« En soutenant les entrepreneurs par le biais du Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique, notre gouvernement souhaite attirer encore plus de visiteurs pour accroître les retombées du tourisme dans toutes les régions. Pour que son offre se distingue et réponde aux attentes d'un marché extrêmement compétitif, le Québec doit plus que jamais innover. Il importe donc d'appuyer les initiatives qui font de notre industrie un vecteur de développement économique de premier plan pour la création de richesse collective. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« La Côte-Nord jouit d'une très belle offre de tourisme de nature et d'aventure, qui est à faire découvrir. Les activités nautiques proposées par Mer et mondes écotours permettent aux visiteurs de se familiariser avec le milieu marin et les baleines. Ils peuvent ainsi profiter de l'estuaire du Saint-Laurent, l'une de nos plus grandes richesses naturelles. Les améliorations qui seront apportées au site de l'entreprise contribueront à augmenter les retombées économiques dans notre région, en générant un plus grand nombre de nuitées, par exemple. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« En attirant plus de 15 000 visiteurs par année, Mer et monde écotours fait de la Côte-Nord une destination d'écotourisme incontournable. Je me réjouis que notre gouvernement soutienne cette entreprise importante pour le dynamisme touristique. Il ne fait aucun doute que son projet bonifiera l'attractivité de notre région et qu'il contribuera à prolonger les séjours des nombreux visiteurs. Ceux-ci ont la chance de vivre une expérience incroyable en découvrant le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent, notamment les fameuses baleines. »

Yves Montigny, député de René-Lévesque

« Le produit touristique de Mer et monde écotours se démarquait déjà par son site exceptionnel et rempli d'histoire ainsi que par son personnel passionné, professionnel et attentionné. Grâce à cet investissement, visant à améliorer nos installations dans une perspective de développement durable respectueuse de ce milieu unique, notre offre de services atteindra un nouveau sommet d'excellence. Nous pourrons mieux accueillir les touristes pour leur faire vivre une expérience ''innubliable'', fidèle à la tradition d'accueil des Innus. Nos employés pourront aussi bénéficier d'espaces de travail et de logement plus optimaux. »

Nicolas Moreau, président de Mer et monde écotours

Faits saillants :

La contribution gouvernementale est issue du Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique (PARIT) du ministère du Tourisme.

Le projet de l'entreprise consiste :

à construire un nouveau pavillon d'accueil;



à aménager un nouveau stationnement adjacent au pavillon d'accueil;



à aménager le stationnement, le sentier et l'éclairage du site des employés;



à construire trois nouveaux hébergements avec services complets (eau, électricité et sanitaires).

Les objectifs du PARIT sont les suivants :

soutenir l'adaptation de l'offre des entreprises touristiques;



renforcer le développement et la consolidation d'attraits touristiques qui présentent un effet structurant pour leur région;



appuyer des projets qui favorisent la rétention des Québécois ou qui motivent les déplacements;



accroître la vitalité économique et sociale des communautés et des régions par le développement d'une offre touristique durable, originale et diversifiée;



augmenter l'adoption de bonnes pratiques des entreprises en matière de responsabilité sociale.

L'aide financière s'inscrit dans la mise en œuvre du Cadre d'intervention touristique 2021-2025 : Agir aujourd'hui. Transformer demain. Celui-ci vise à appuyer le développement de projets majeurs et de diversification

